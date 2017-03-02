В ближайшие дни можно ожидать стабилизации индекса ММВБ на текущих уровнях - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Сегодня индекс ММВБ торгуется в нуле, около 2060 пунктов. Индекс ММВБ в последние дни пробил вниз сильный уровень поддержки 2070 пунктов, уровень Фибоначчи и нижнюю границу восходящего тренда. Сейчас индекс ММВБ пытается вернуться к данному уровню поддержки. Существенное падение индекса ММВБ в феврале произошло на фоне новостей о том, что в США могут узаконить санкции в отношении России. При этом, Дональд Трамп выступая в конгрессе, не упомянул Россию, в отличие от прежних выступлений Барака Обамы. Сейчас индекс ММВБ смотрится перепроданным, а снижение индекса ММВБ продолжается пятую неделю подряд. В ближайшие дни можно ожидать стабилизации индекса на текущих уровнях. При дальнейшем росте индекса ММВБ сильным уровнем сопротивления станет уровень 2070 пунктов", - комментирует старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков.