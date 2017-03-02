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Главная / Аналитикам / Аналитика / В ближайшие дни можно ожидать стабилизации индекса ММВБ на текущих уровнях - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
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02 марта 2017 года 19:15
В ближайшие дни можно ожидать стабилизации индекса ММВБ на текущих уровнях - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Сегодня индекс ММВБ торгуется в нуле, около 2060 пунктов. Индекс ММВБ в последние дни пробил вниз сильный уровень поддержки 2070 пунктов, уровень Фибоначчи и нижнюю границу восходящего тренда. Сейчас индекс ММВБ пытается вернуться к данному уровню поддержки. Существенное падение индекса ММВБ в феврале произошло на фоне новостей о том, что в США могут узаконить санкции в отношении России. При этом, Дональд Трамп выступая в конгрессе, не упомянул Россию, в отличие от прежних выступлений Барака Обамы. Сейчас индекс ММВБ смотрится перепроданным, а снижение индекса ММВБ продолжается пятую неделю подряд. В ближайшие дни можно ожидать стабилизации индекса на текущих уровнях. При дальнейшем росте индекса ММВБ сильным уровнем сопротивления станет уровень 2070 пунктов", - комментирует старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков.
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02 марта 2017 года 18:13
«Бежевая книга» и заявления представителей ФРС США говорят об увеличении шансов на повышение ставки в марте - Julius Baer
"Свежая «Бежевая книга» (доклад о состоянии экономики США), опубликованная в среду в рамках подготовки к заседанию Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, запланированному на 15 марта, говорит о том, что американский бизнес достаточно оптимистично настроен по поводу экономического... читать дальше
.02 марта 2017 года 16:28
"Пара евро/доллар остается под давлением, тогда как двухлетние ставки в Германии находятся на уровне -0,8%, отражая крупномасштабные покупки со стороны ЕЦБ в рамках программы количественного смягчения. Двухлетний бенчмарк США обновил циклические максимумы выше 1,25% (размер спреда превысил 2%!), и... читать дальше
.02 марта 2017 года 13:22
Цены на золото остаются в узком диапазоне $1239-1244 за унцию в преддверии завтрашнего выступления главы ФРС Джанет Йеллен, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Рынок затаил дыхание, так как вероятность повышения ставки ФРС в марте достигла... читать дальше
.02 марта 2017 года 10:29
"В ходе торгов среды нефть Brent пыталась расти и даже в моменте заглянула за отметку 57, но в очередной раз натолкнулась на оффера и сползла на отрицательную территорию, утратив даже область 56,50, вокруг которой актив в последнее время осциллирует, - комментирует региональный директор eToro в... читать дальше
.02 марта 2017 года 10:17
"Оптимизм на рынке нефти не удержался после публикации статданных от Минэнерго США, которые показали рост запасов сырой нефти на 1,5 млн барр., чуть ниже ожиданий, однако камнем преткновения стал тот факт, что уровень запасов вновь вышел на максимальные с 1982 года недельные уровни (520,2 млн... читать дальше
.02 марта 2017 года 09:34
Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Цены на нефть продолжают опускаться в четверг. читать дальше
.01 марта 2017 года 17:58
"В среду цены на нефть остаются на территории роста и пытаются закрепиться выше уровня $56,5, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Повышательной динамике нефтяных цен способствуют ежемесячные данные от EIA, которые продемонстрировали снижение производства энергоносителя в штатах за... читать дальше
.01 марта 2017 года 17:18
Если ФРС действительно готовит рынки к повышению ставки в этом месяце, в ближайшие две недели доллар будет крепнуть - eToro
"Накануне доллар укрепил свои позиции и сохраняет боевой настрой в первый день весны, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Причем катализатором покупок валюты послужило не выступление Трампа в Конгрессе, а «ястребиные» намеки со стороны Федрезерва. Американский... читать дальше
.01 марта 2017 года 16:30
"Доллар получил внушительный толчок к росту на фоне оптимистичных заявлений представителя ФРС и отсутствия неприятных сюрпризов в речи Трампа. Теперь вопрос в том, сможет ли валюта отстоять завоеванные позиции, и поможет ли ей в этом сегодняшний отчет об инфляции PCE за январь. По прогнозам,... читать дальше
.01 марта 2017 года 14:38
Несмотря на то, что послание президента США Дональда Трампа Конгрессу привлекло пристальное внимание, оно не смогло оказать заметное влияние на сырьевые рынки, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. "Тем не менее, во вторник можно было наблюдать волатильность на рынках... читать дальше
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