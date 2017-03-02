.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок акций завершит неделю в диапазоне 2040-2065 пунктов по индексу ММВБ - Промсвязьбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
02 марта 2017 года 18:44
Рынок акций завершит неделю в диапазоне 2040-2065 пунктов по индексу ММВБ - Промсвязьбанк
Российский рынок акций не продемонстрировал направленного движения в четверг, трейдеры взяли передышку после активного подъема накануне ввиду опасений потери импульса к росту на глобальных рынках и слабой динамики цен на нефть, внутри дня опустившейся к 4-х недельным минимумам (55.5 долл./барр.), что вызвало локальное ослабление курса рубля, отмечает эксперт Промсвязьбанка Илья Фролов. Ключевой идеей сегодня стали акции банков благодаря сильной отчетности по МСФО за 2016г. Сбербанка (ао: +2.1%; ап: +1.4), превзошедшего ожидания рынка по чистой прибыли. Кроме того, взлетели в стоимости бумаги Европлана (+7.6%), но реакцию здесь нельзя считать рациональной – компания объявила о планах разместить дополнительные 120 млн акций, при этом несогласные с допэмиссией акционеры смогут продать бумаги с 12%-ным дисконтом. Упали после финансовой отчетности акции Мосбиржи (-3.4%), что стало реакцией на снижение чистой прибыли, а значит, ориентир по дивидендам может быть понижен. В нефтегазовом секторе росли акции Сургутнефтегаза (ап: +1.5%) на ослаблении рубля, а также Татнефти (ао: +2.7%; ап: +3.0%). Слабо выглядел Газпром (-1.3%), не преподнесший положительного сюрприза инвесторам – размер дивидендных выплат, по заявлениям менеджмента, может быть заморожен в 2017-2019гг. Также хуже рынка торговались бумаги ЛУКОЙЛа (-0.5%) и Роснефти (-1.1%). В металлургическом и сталелитейном секторе аналитик банка отметил снижение бумаг Северстали (-2.7%), НЛМК (-2.7%) и ММК (-0.5%) на опасениях снижения цен на сталь, а также коррекцию в Распадской (-2.2%) и ТМК (-3.0%). Акции Яндекса прибавили более 2% после новости о назначении нового главы сервиса Яндекс.Деньги. Телекоммуникационные операторы завершили день разнонаправленным изменением котировок (МТС: +0.6%; МегаФон: -1.9%). В секторе электроэнергетики наблюдалось серьезное снижение почти по всему спектру наиболее ликвидных акций (ФСК ЕЭС: -5.3%; Интер РАО: -4.4%; РусГидро: -1.0%) – фиксация прибыли по части позиций, сформированных в середине недели. По факту выхода отчетности скорректировался Аэрофлот (-1.9%), несмотря на заверения менеджмента о готовности направить 50% от чистой прибыли на выплату дивидендов. "Рынок акций нащупал зону поддержки, но для развития полноценного импульса к росту пока не хватает драйверов. Мы полагаем, что рынок может взять курс на консолидацию вблизи текущих уровней и завершить неделю в диапазоне 2040-2065 пунктов по индексу ММВБ", - заключает И. Фролов.
.
02 марта 2017 года 18:13
«Бежевая книга» и заявления представителей ФРС США говорят об увеличении шансов на повышение ставки в марте - Julius Baer
"Свежая «Бежевая книга» (доклад о состоянии экономики США), опубликованная в среду в рамках подготовки к заседанию Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, запланированному на 15 марта, говорит о том, что американский бизнес достаточно оптимистично настроен по поводу экономического... читать дальше
.02 марта 2017 года 16:28
"Пара евро/доллар остается под давлением, тогда как двухлетние ставки в Германии находятся на уровне -0,8%, отражая крупномасштабные покупки со стороны ЕЦБ в рамках программы количественного смягчения. Двухлетний бенчмарк США обновил циклические максимумы выше 1,25% (размер спреда превысил 2%!), и... читать дальше
.02 марта 2017 года 13:22
Цены на золото остаются в узком диапазоне $1239-1244 за унцию в преддверии завтрашнего выступления главы ФРС Джанет Йеллен, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Рынок затаил дыхание, так как вероятность повышения ставки ФРС в марте достигла... читать дальше
.02 марта 2017 года 10:29
"В ходе торгов среды нефть Brent пыталась расти и даже в моменте заглянула за отметку 57, но в очередной раз натолкнулась на оффера и сползла на отрицательную территорию, утратив даже область 56,50, вокруг которой актив в последнее время осциллирует, - комментирует региональный директор eToro в... читать дальше
.02 марта 2017 года 10:17
"Оптимизм на рынке нефти не удержался после публикации статданных от Минэнерго США, которые показали рост запасов сырой нефти на 1,5 млн барр., чуть ниже ожиданий, однако камнем преткновения стал тот факт, что уровень запасов вновь вышел на максимальные с 1982 года недельные уровни (520,2 млн... читать дальше
.02 марта 2017 года 09:34
Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Цены на нефть продолжают опускаться в четверг. читать дальше
.01 марта 2017 года 17:58
"В среду цены на нефть остаются на территории роста и пытаются закрепиться выше уровня $56,5, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Повышательной динамике нефтяных цен способствуют ежемесячные данные от EIA, которые продемонстрировали снижение производства энергоносителя в штатах за... читать дальше
.01 марта 2017 года 17:18
Если ФРС действительно готовит рынки к повышению ставки в этом месяце, в ближайшие две недели доллар будет крепнуть - eToro
"Накануне доллар укрепил свои позиции и сохраняет боевой настрой в первый день весны, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Причем катализатором покупок валюты послужило не выступление Трампа в Конгрессе, а «ястребиные» намеки со стороны Федрезерва. Американский... читать дальше
.01 марта 2017 года 16:30
"Доллар получил внушительный толчок к росту на фоне оптимистичных заявлений представителя ФРС и отсутствия неприятных сюрпризов в речи Трампа. Теперь вопрос в том, сможет ли валюта отстоять завоеванные позиции, и поможет ли ей в этом сегодняшний отчет об инфляции PCE за январь. По прогнозам,... читать дальше
.01 марта 2017 года 14:38
Несмотря на то, что послание президента США Дональда Трампа Конгрессу привлекло пристальное внимание, оно не смогло оказать заметное влияние на сырьевые рынки, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. "Тем не менее, во вторник можно было наблюдать волатильность на рынках... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.