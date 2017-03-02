На рынке акций будет преобладать спрос - ИК "ФИНАМ"

"Во второй половине торгов российские активы продолжат следовать за динамикой рынка энергоносителей, где мы ожидаем возвращения покупателей и попытки нефти марки Brent подняться выше 56 долларов. В такой ситуации спрос на нашем рынке будет преобладать, что позволит рублю и основным фондовым индексам отыграть часть потерь. Также игрокам стоит обратить внимание на статистку из США, где сегодня будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.