Продолжаем внимательно следить за уровнем 1,05 в паре евро/доллар - Saxo Bank

"Пара евро/доллар остается под давлением, тогда как двухлетние ставки в Германии находятся на уровне -0,8%, отражая крупномасштабные покупки со стороны ЕЦБ в рамках программы количественного смягчения. Двухлетний бенчмарк США обновил циклические максимумы выше 1,25% (размер спреда превысил 2%!), и на этом фоне евро/доллар может протестировать новые минимумы, пока рынки готовятся к повышению ставки ФРС. Причем этот сценарий может реализоваться, несмотря на угасание беспокойства по поводу европейских рисков. Отметка 1,05 представляет собой важный психологический триггер, ниже которого пара давно не опускалась во время продаж после декабрьского ужесточения политики ФРС. Доллар черпает силы из крепнущей уверенности в скором повышении ставки, однако рост будет умеренным до тех пор, пока кривая ожиданий не продемонстрирует более значимые изменения. В феврале инфляция в Германии превысила отметку 2% впервые с 2012 года, что не может не волновать "ястребов" в стане ЕЦБ. Продолжаем внимательно следить за уровнем 1,05 в паре евро/доллар", – комментирует ситуацию главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.