.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  После технического отскока снижение рынка акций может продолжиться - "Открытие Брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
02 марта 2017 года 16:04

После технического отскока снижение рынка акций может продолжиться - "Открытие Брокер"

После технического отскока снижение рынка может продолжиться. Фактически, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, по составу ожиданий российский рынок возвращается к состоянию середины осени, то есть к значениям около 1950 пунктов по ММВБ. С другой стороны, нефть пока торгуется в узком диапазоне, но может оказаться в ситуации распродаж, если у спекулянтов закончится терпение.

Опубликовано: /"Открытие Брокер"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
02 марта 2017 года 16:28
Продолжаем внимательно следить за уровнем 1,05 в паре евро/доллар - Saxo Bank
"Пара евро/доллар остается под давлением, тогда как двухлетние ставки в Германии находятся на уровне -0,8%, отражая крупномасштабные покупки со стороны ЕЦБ в рамках программы количественного смягчения. Двухлетний бенчмарк США обновил циклические максимумы выше 1,25% (размер спреда превысил 2%!), и...    читать дальше
.
02 марта 2017 года 13:22
Дальнейшая динамика цен на золото будет зависеть от движения доллара в пятницу - Sberbank CIB
Цены на золото остаются в узком диапазоне $1239-1244 за унцию в преддверии завтрашнего выступления главы ФРС Джанет Йеллен, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Рынок затаил дыхание, так как вероятность повышения ставки ФРС в марте достигла...    читать дальше
.
02 марта 2017 года 10:29
Отметка 57 неподвластна нефтяным «быкам» - eToro
"В ходе торгов среды нефть Brent пыталась расти и даже в моменте заглянула за отметку 57, но в очередной раз натолкнулась на оффера и сползла на отрицательную территорию, утратив даже область 56,50, вокруг которой актив в последнее время осциллирует, - комментирует региональный директор eToro в...    читать дальше
.
02 марта 2017 года 10:17
Ожидания по нефти сохраняем на прежнем уровне: $55–57/баррель - Промсвязьбанк
"Оптимизм на рынке нефти не удержался после публикации статданных от Минэнерго США, которые показали рост запасов сырой нефти на 1,5 млн барр., чуть ниже ожиданий, однако камнем преткновения стал тот факт, что уровень запасов вновь вышел на максимальные с 1982 года недельные уровни (520,2 млн...    читать дальше
.
02 марта 2017 года 09:34
Dow Jones Industrial Average впервые в истории превысил отметку в 21000 пунктов
Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Цены на нефть продолжают опускаться в четверг.    читать дальше
.
01 марта 2017 года 17:58
Период низкой волатильности на нефтяном рынке сохранится до конца недели - Бинбанк
"В среду цены на нефть остаются на территории роста и пытаются закрепиться выше уровня $56,5, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Повышательной динамике нефтяных цен способствуют ежемесячные данные от EIA, которые продемонстрировали снижение производства энергоносителя в штатах за...    читать дальше
.
01 марта 2017 года 17:18
Если ФРС действительно готовит рынки к повышению ставки в этом месяце, в ближайшие две недели доллар будет крепнуть - eToro
"Накануне доллар укрепил свои позиции и сохраняет боевой настрой в первый день весны, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Причем катализатором покупок валюты послужило не выступление Трампа в Конгрессе, а «ястребиные» намеки со стороны Федрезерва. Американский...    читать дальше
.
01 марта 2017 года 16:30
Евро выглядит весьма уязвимым на текущих уровнях - Saxo Bank
"Доллар получил внушительный толчок к росту на фоне оптимистичных заявлений представителя ФРС и отсутствия неприятных сюрпризов в речи Трампа. Теперь вопрос в том, сможет ли валюта отстоять завоеванные позиции, и поможет ли ей в этом сегодняшний отчет об инфляции PCE за январь. По прогнозам,...    читать дальше
.
01 марта 2017 года 14:38
Обращение Трампа слабо повлияло на сырьевые рынки - Julius Baer
Несмотря на то, что послание президента США Дональда Трампа Конгрессу привлекло пристальное внимание, оно не смогло оказать заметное влияние на сырьевые рынки, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. "Тем не менее, во вторник можно было наблюдать волатильность на рынках...    читать дальше
.
01 марта 2017 года 12:32
Краткосрочные ориентиры по Brent - $55-57 - "Нордеа Банк"
Нефть торгуется без существенных изменений, констатирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. Уровень в $57 для Brent вновь оказался "не по зубам". Накануне определенную поддержку котировкам оказали данные от API, которые отразили чуть меньший прирост запасов, чем это ожидает рыночные аналитики....    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.