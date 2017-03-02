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02 марта 2017 года 15:01
Рубль попробует вернуться в район 56-57 рублей за доллар - "Аналитика Онлайн"
Котировки черного золота попали под давление после публикации отчета о запасах в США, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Внешэкономбанк оценил масштабы роста экономики в январе. Объявлены лидеры по росту зарплат в прошедшем году. Вечером в среду были опубликованы данные по запасам нефти в США. Запасы увеличивались 8 недель подряд. Это столкнуло котировки черного золота ниже 56 долларов за баррель. Вместе с нефтью под давление попали и котировки российского рубля. По оценке экспертов Внешэкономбанка, экономика в январе выросла на 0,3% после декабрьского спада. Вероятнее всего, экономике помогла единоразовая выплата пенсионерам в размере 5 000 рублей. Доходы депутатов Госдумы в прошедшем 2016 году также разового выросли на 13%, почти до 155 000 рублей в месяц. Т.е. при средней пенсии в стране около 10 000 рублей, получается, что один средней упитанности депутат проедает в 15 раз больше продуктов, чем среднестатистическая бабушка, указывает эксперт. А в это время курс доллара на московской бирже вырос до 58 рублей 55 копеек, евро торгуется в районе отметки 61 рубль 65 копеек, индекс ММВБ скорректировался вверх до 2060 пунктов, а котировки нефти марки Brent держатся чуть ниже 56 долларов за баррель. "Рост экономики на 0,3% в январе это, конечно же, очень хорошо, особенно после декабрьского снижения на аналогичную величину, - комментирует Г. Задоя. - Можно сказать, что за последние 2 месяца, по которым есть отчетные данные, рост экономики нулевой. Хочется напомнить, что премьер-министр России совсем недавно говорил о том, что наша страна успешно преодолела спад и перешла в стадию роста. Так вот на основании данных Внешэкономбанка не совсем понятно в каком государстве и о каком росте говорил Дмитрий Медведев. Ну а если вернуться ближе к теме финансовых рынков, то напряженность на нефтяном рынке продолжает нарастать. Участники рынка ждут бурных движений. Как известно, любое затишье, оно перед бурей. К том числе и на рынке черного золота сейчас именно такое затишье, которое наверняка будет перед бурей. Вопрос только в какую сторону рванет нефть после этой бури. Напомним, что наш базовый прогноз предполагает, что котировки черного золота все-таки попробуют прорваться в район 59 – 60 долларов за баррель. Однако, это будет возможно только после пробоя отметки в 57 долларов по сорту марки Brent. Это может очень позитивно сказаться на курсе российской валюты, которая на этом фоне попробует вернуться в район 56-57 рублей за доллар. Однако, пока этой бури нет, у пары доллар/рубль куда больше шансов торговаться в диапазоне от 58 до 60 рублей".
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02 марта 2017 года 16:28
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.02 марта 2017 года 13:22
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Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Цены на нефть продолжают опускаться в четверг. читать дальше
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.01 марта 2017 года 16:30
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.01 марта 2017 года 14:38
Несмотря на то, что послание президента США Дональда Трампа Конгрессу привлекло пристальное внимание, оно не смогло оказать заметное влияние на сырьевые рынки, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. "Тем не менее, во вторник можно было наблюдать волатильность на рынках... читать дальше
.01 марта 2017 года 12:32
Нефть торгуется без существенных изменений, констатирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. Уровень в $57 для Brent вновь оказался "не по зубам". Накануне определенную поддержку котировкам оказали данные от API, которые отразили чуть меньший прирост запасов, чем это ожидает рыночные аналитики.... читать дальше
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