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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Рубль попробует вернуться в район 56-57 рублей за доллар - "Аналитика Онлайн"
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02 марта 2017 года 15:01

Рубль попробует вернуться в район 56-57 рублей за доллар - "Аналитика Онлайн"

Котировки черного золота попали под давление после публикации отчета о запасах в США, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Внешэкономбанк оценил масштабы роста экономики в январе. Объявлены лидеры по росту зарплат в прошедшем году.

Вечером в среду были опубликованы данные по запасам нефти в США. Запасы увеличивались 8 недель подряд. Это столкнуло котировки черного золота ниже 56 долларов за баррель. Вместе с нефтью под давление попали и котировки российского рубля. По оценке экспертов Внешэкономбанка, экономика в январе выросла на 0,3% после декабрьского спада. Вероятнее всего, экономике помогла единоразовая выплата пенсионерам в размере 5 000 рублей. Доходы депутатов Госдумы в прошедшем 2016 году также разового выросли на 13%, почти до 155 000 рублей в месяц. Т.е. при средней пенсии в стране около 10 000 рублей, получается, что один средней упитанности депутат проедает в 15 раз больше продуктов, чем среднестатистическая бабушка, указывает эксперт.

А в это время курс доллара на московской бирже вырос до 58 рублей 55 копеек, евро торгуется в районе отметки 61 рубль 65 копеек, индекс ММВБ скорректировался вверх до 2060 пунктов, а котировки нефти марки Brent держатся чуть ниже 56 долларов за баррель.

"Рост экономики на 0,3% в январе это, конечно же, очень хорошо, особенно после декабрьского снижения на аналогичную величину, - комментирует Г. Задоя. - Можно сказать, что за последние 2 месяца, по которым есть отчетные данные, рост экономики нулевой. Хочется напомнить, что премьер-министр России совсем недавно говорил о том, что наша страна успешно преодолела спад и перешла в стадию роста. Так вот на основании данных Внешэкономбанка не совсем понятно в каком государстве и о каком росте говорил Дмитрий Медведев. Ну а если вернуться ближе к теме финансовых рынков, то напряженность на нефтяном рынке продолжает нарастать. Участники рынка ждут бурных движений. Как известно, любое затишье, оно перед бурей. К том числе и на рынке черного золота сейчас именно такое затишье, которое наверняка будет перед бурей. Вопрос только в какую сторону рванет нефть после этой бури. Напомним, что наш базовый прогноз предполагает, что котировки черного золота все-таки попробуют прорваться в район 59 – 60 долларов за баррель. Однако, это будет возможно только после пробоя отметки в 57 долларов по сорту марки Brent. Это может очень позитивно сказаться на курсе российской валюты, которая на этом фоне попробует вернуться в район 56-57 рублей за доллар. Однако, пока этой бури нет, у пары доллар/рубль куда больше шансов торговаться в диапазоне от 58 до 60 рублей".

Опубликовано: /Аналитика Онлайн/
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