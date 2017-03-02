Ожидаем продолжения падения российских индексов акций во второй половине дня - Dukascopy Bank SA

"В четверг, 2 марта, негативный внешний фон оказывает давление на российские индексы акций, - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Дело в том, что цены на нефть марки Brent продолжают отыгрывать рост запасов и добычи сырой нефти в США, статистика по изменению которых Минэнерго опубликовал вчера. Сегодня цены опустились ниже отметки $56 за баррель. Таким образом, индекс ММВБ снижается на 0,06% до 2058 пунктов, а индекс РТС теряет 0,16%, двигаясь вниз вслед за курсом рубля. Из-за негативной динамики цен на товарных рынках российская валюта сегодня дешевеет относительно доллара на 22 копейки до 58,53 руб./долл. Европейские индексы также корректируются вниз после вчерашнего роста. Мы ожидаем продолжения падения российских индексов акций во второй половине дня, что будет связано с ростом опасений повышения ставок в штатах на мартовском заседании Комитета по операциям на открытом рынке США".