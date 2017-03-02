Торговый диапазон на сегодня – 58,00-58,70 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"В четверг с утра рубль дешевеет относительно доллара, торги проходили в районе 58,35-58,55 руб./долл., - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Давление оказывает укрепляющаяся американская валюта, а поддержку – сохраняющийся спрос на рисковые активы и отскок цен на нефть. Доллар дорожает на ожиданиях повышения ставки уже на мартовском заседании. В этом игроков убеждают комментарии чиновников ФРС, которые не видят препятствия для ужесточения кредитно-денежной политики. Накануне член совета управляющих ФРС Лаэл Брейнард заявила, что инфляция постепенно приближается к целевым значениям, ситуация по занятости тоже оценивается положительно и в целом риски сбалансированы. Экономический рост набирает обороты в Китае, Европе и Японии, что также оказывает положительное влияние на американскую экономику. После ее выступления вероятность повышения ставки рынки оценивают в 66,4%. Также вчера ФРС выпустила экономический обзор «Бежевая книга», в котором отмечается умеренный рост зарплат и улучшение ситуации с безработицей в США. В пятницу состоится выступление главы ФРС США Джанет Йеллен в школе экономики Чикаго. Рынки ждут ее комментариев относительно перспектив кредитно-денежной политики с целью услышать подтверждение прогнозов по повышению ставки на мартовском заседании. Ситуация для рубля неоднозначная, ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 58,00-58,70 руб./долл. В случае усиления давления торговый диапазон может сместиться в район 59,00-60 руб./долл."