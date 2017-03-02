Газпром не готов платить большие дивиденды в ближайшие 3 года - ВТБ 24

"В 2008 году Газпром добывал 550 млрд куб. м. газа в год, по итогам 2016 года – 419 млрд куб. м., - констатирует главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Падение добычи практически на четверть, не говоря уже о кратном снижении цен на природный газ за прошедшее время. С максимума 2008 г. капитализация компании обвалилась практически в 7 раз! При этом долларовые котировки акций остаются на 25% ниже своих же минимумов 2008 года. Компания, которая на протяжении уже 8 лет не радует своих акционеров положительной динамикой цены своих акций, вновь разочаровывает. Корпорация нацелена на сохранение дивидендных выплат в 2017-2019 г.г. в рублёвом выражении на уровне не ниже 2016 года. Про увеличение речь не идёт. Если прошлой осенью инвесторы питали надежды, что Минфин всё же обяжет госкомпании отдавать акционерам 50% чистой прибыли, то очень быстро вера в столь высокий payout конкретно для Газпрома стала улетучиваться. Объявление Роснефтью новой дивидендной политики и повышение payout с 25% до 35% вновь зародили у инвесторов надежду, что газовая монополия вслед за государственной нефтяной компанией всё же проявит большую щедрость к акционерам, поставив для себя аналогичную (35% ЧП) минимальную планку. Оказалось, что нет. И это, конечно, разочаровывает".

"Можно бесконечно много говорить о неблагоприятной ценовой конъюнктуре, об усилении конкуренции на европейских рынках, о необходимости масштабных вложений в строительство 3 экспортных трубопроводов одновременно, оправдывая «скупость» монополии. Но если Газпром, несмотря на сохранение негативной динамики котировок на протяжении 9 лет, не думает об увеличении дивидендов, как о форме увеличения total shareholder return, то не стоит удивляться популярности у инвесторов акций НОВАТЭК. Для последнего ежегодное увеличение выплачиваемых акционерам дивидендов – один из приоритетов, недавно вновь подтверждённых Л. Михельсоном", - резюмирует С. Клещев.