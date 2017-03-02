Предпосылок для начала восходящего тренда в ОФЗ пока недостаточно - Промсвязьбанк

"По-видимому, текущие уровни доходности в диапазоне 8,25-8,4% уже расцениваются долгосрочными инвесторами как достаточно привлекательные, и мы в целом согласны с этой точкой зрения. Наш базовый прогноз по доходностям ОФЗ-ПД на конец 2017 г. – 7,2-7,6%,

однако в ближайшие недели мы рекомендуем оставаться в более доходных корпортативных выпусках или ОФЗ-ПК, предлагающих более высокие купоны, из-за рисков дальнейшего роста доходностей UST и низкой вероятности снижения ставки на ближайших заседаниях ЦБ РФ. Без премии в доходности к рынку были реализованы и 2-летние ОФЗ 26216 в объеме 15 млрд руб.. Средневзвешенная цена сложилась на уровне 96,5962 (YTM 8,59%), а спрос превысил предложение более чем в 1,8 раза. Немного поддержать рынок могли также недельные данные по инфляции от Росстата. Потребительские цены за период с 21 по 27 февраля не изменились, что позволило инфляции в годовом выражении закрепиться на уровне 4,6% после 5,0% в январе и 5,4% в декабре. В то же время предпосылок для начала восходящего тренда в ОФЗ, на наш взгляд, пока недостаточно", - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.