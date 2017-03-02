Российские суверенные евробонды могут еще немного снизиться - Промсвязьбанк

"Сегодня с утра UST-10 в доходности удерживается в районе 2,46% годовых, нефть Brent торгуется на уровне 56,2 долл. за баррель. Скорее всего, российские суверенные евробонды еще могут немного снижаться, возвращаясь к привычным кредитным премиям к UST на фоне усилившихся ожиданий повышения ставок ФРС уже в марте", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.