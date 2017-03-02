Ожидаем ослабление рубля в ближайшие дни к уровню 59 за доллар - "Нордеа Банк"

"Рубль пока не показывает значимого ослабления, однако повышенные внешние долговые выплаты в марте и общий негатив на рынках развивающихся валют могут спровоцировать снижение курса российской валюты в марте. Мы ожидаем ослабление рубля в ближайшие дни к уровню 59 за доллар", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина.