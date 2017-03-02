Рубль стабилен, ждет реакции нефтяного рынка - Банк "Зенит"

"Торги на внутреннем валютном рынке вчера прошли нейтрально для рубля, - комментируют аналитики банка "Зенит". - Цены на нефть немного подрастали, не смотря на рост ее запасов в США до новых исторических максимумов. Курс доллара составил на закрытие 58.31 руб. (+3 коп.), курс евро – 61.45 руб. (-32 коп.) На международном валютном рынке доллар укреплялся к евро вслед за ростом вероятности повышения базовой процентной ставки ФРС на заседании в текущем месяце. По итогам дня основная валютная пара снизилась на 20 бп до отметки $1.0550. С окончанием налогового периода и стабилизации нефтяных котировок на валютном рынке остается немного идей. С восстановлением спроса на риск на мировых площадках интерес к carry trade с рублевыми активами постепенно снижается, что усиливает негативная динамика долгового рынка. Большинство валют развивающихся экономик в ближайшие дни останутся под давлением резкого пересмотра вероятности действий Федрезерва США на ближайшем заседании. Рубль традиционно менее подвержен этому влиянию и, вероятно, продолжит следить лишь за динамикой нефтяного рынка".