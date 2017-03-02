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02 марта 2017 года 11:53
Рубль стабилен, ждет реакции нефтяного рынка - Банк "Зенит"
"Торги на внутреннем валютном рынке вчера прошли нейтрально для рубля, - комментируют аналитики банка "Зенит". - Цены на нефть немного подрастали, не смотря на рост ее запасов в США до новых исторических максимумов. Курс доллара составил на закрытие 58.31 руб. (+3 коп.), курс евро – 61.45 руб. (-32 коп.) На международном валютном рынке доллар укреплялся к евро вслед за ростом вероятности повышения базовой процентной ставки ФРС на заседании в текущем месяце. По итогам дня основная валютная пара снизилась на 20 бп до отметки $1.0550. С окончанием налогового периода и стабилизации нефтяных котировок на валютном рынке остается немного идей. С восстановлением спроса на риск на мировых площадках интерес к carry trade с рублевыми активами постепенно снижается, что усиливает негативная динамика долгового рынка. Большинство валют развивающихся экономик в ближайшие дни останутся под давлением резкого пересмотра вероятности действий Федрезерва США на ближайшем заседании. Рубль традиционно менее подвержен этому влиянию и, вероятно, продолжит следить лишь за динамикой нефтяного рынка".
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02 марта 2017 года 16:28
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.02 марта 2017 года 10:29
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.02 марта 2017 года 10:17
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.02 марта 2017 года 09:34
Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Цены на нефть продолжают опускаться в четверг. читать дальше
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Если ФРС действительно готовит рынки к повышению ставки в этом месяце, в ближайшие две недели доллар будет крепнуть - eToro
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.01 марта 2017 года 16:30
"Доллар получил внушительный толчок к росту на фоне оптимистичных заявлений представителя ФРС и отсутствия неприятных сюрпризов в речи Трампа. Теперь вопрос в том, сможет ли валюта отстоять завоеванные позиции, и поможет ли ей в этом сегодняшний отчет об инфляции PCE за январь. По прогнозам,... читать дальше
.01 марта 2017 года 14:38
Несмотря на то, что послание президента США Дональда Трампа Конгрессу привлекло пристальное внимание, оно не смогло оказать заметное влияние на сырьевые рынки, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. "Тем не менее, во вторник можно было наблюдать волатильность на рынках... читать дальше
.01 марта 2017 года 12:32
Нефть торгуется без существенных изменений, констатирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. Уровень в $57 для Brent вновь оказался "не по зубам". Накануне определенную поддержку котировкам оказали данные от API, которые отразили чуть меньший прирост запасов, чем это ожидает рыночные аналитики.... читать дальше
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