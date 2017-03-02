Пара доллар/рубль может уйти к сопротивлению на уровне 59 - TeleTrade

"В условиях стабильной нефти российская валюта приостановила коррекционное снижение. Однако в паре доллар/рубль сохраняется давление снизу на технический уровень 58,54 руб./доллар. Вероятно, он будет пробит, что уведёт пару к сопротивлению 59 руб./доллар. Это также проявление потенциального повышения ставки ФРС с одной стороны и возможного её снижения ЦБ РФ с другой. Поскольку инфляционные показатели в России уже ниже 5%, и ключевая ставка в 10% выглядит анахронизмом, давно препятствующим экономическому росту", - отмечает аналитик TeleTrade Марк Гойхман.