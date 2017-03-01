Альфа-банк понизил прогноз роста ВВП РФ до 0,8% в 2017г с учетом новых оценок Росстата

Альфа-банк понизил прогноз роста ВВП РФ в 2017 году с 1,5% до 0,8% после повышения оценок Росстатом для 2015-2016 годов, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой.

"Недавнее улучшение Росстатом оценки динамики ВВП РФ в 2015-2016 годах не выглядит позитивным для прогноза экономического роста в текущем году. Повышение для 2015-2016 годов отражает более высокий рост в нерыночных сегментах, в том числе в оборонной отрасли; неизменная доля сельского хозяйства в структуре ВВП свидетельствует о безуспешности попыток импортозамещения; рост ненефтяного экспорта выглядит точечной историей", - говорится в обзоре.

Как отмечает экономист, Росстат недавно очень сильно пересмотрел оценку роста ВВП: спад ВВП по итогам 2015 года теперь оценивается на уровне минус 2,8% против предыдущей оценки минус 3,7%.

"Хотя такой пересмотр вызвал резкую критику со стороны ряда экономистов, мы не считаем этот пересмотр сюрпризом, учитывая значительное повышение расходов на оборонный сектор в последние годы. В номинальном выражении оборонные расходы по сути удвоились с 2,1 трлн рублей в 2013 году до 3,8 трлн рублей в 2016 году: в итоге значительная часть российского экономического роста не ощущается рыночными секторами экономики, однако должна найти отражение в улучшении макростатистики в целом. Структура пересмотра ВВП за 2015 год подтверждает наше мнение: два сектора, рост которых был пересмотрен особенно сильно, - оборонная отрасль и образование", - говорится в обзоре.

"Самое негативное то, что улучшение показателей роста ВВП за предыдущие два года никак не связано с улучшением динамики инвестиций и явно свидетельствует о сужении разрыва выпуска, который бы мог поддержать рост в этом году. Перспективы роста 2017 года в результате ухудшились, и мы понижаем свой прогноз роста ВВП на 2017 год до 0,8%", - пишет экономист.