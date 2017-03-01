.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Альфа-банк понизил прогноз роста ВВП РФ до 0,8% в 2017г с учетом новых оценок Росстата
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
01 марта 2017 года 18:55
Альфа-банк понизил прогноз роста ВВП РФ до 0,8% в 2017г с учетом новых оценок Росстата
Альфа-банк понизил прогноз роста ВВП РФ в 2017 году с 1,5% до 0,8% после повышения оценок Росстатом для 2015-2016 годов, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. "Недавнее улучшение Росстатом оценки динамики ВВП РФ в 2015-2016 годах не выглядит позитивным для прогноза экономического роста в текущем году. Повышение для 2015-2016 годов отражает более высокий рост в нерыночных сегментах, в том числе в оборонной отрасли; неизменная доля сельского хозяйства в структуре ВВП свидетельствует о безуспешности попыток импортозамещения; рост ненефтяного экспорта выглядит точечной историей", - говорится в обзоре. Как отмечает экономист, Росстат недавно очень сильно пересмотрел оценку роста ВВП: спад ВВП по итогам 2015 года теперь оценивается на уровне минус 2,8% против предыдущей оценки минус 3,7%. "Хотя такой пересмотр вызвал резкую критику со стороны ряда экономистов, мы не считаем этот пересмотр сюрпризом, учитывая значительное повышение расходов на оборонный сектор в последние годы. В номинальном выражении оборонные расходы по сути удвоились с 2,1 трлн рублей в 2013 году до 3,8 трлн рублей в 2016 году: в итоге значительная часть российского экономического роста не ощущается рыночными секторами экономики, однако должна найти отражение в улучшении макростатистики в целом. Структура пересмотра ВВП за 2015 год подтверждает наше мнение: два сектора, рост которых был пересмотрен особенно сильно, - оборонная отрасль и образование", - говорится в обзоре. "Самое негативное то, что улучшение показателей роста ВВП за предыдущие два года никак не связано с улучшением динамики инвестиций и явно свидетельствует о сужении разрыва выпуска, который бы мог поддержать рост в этом году. Перспективы роста 2017 года в результате ухудшились, и мы понижаем свой прогноз роста ВВП на 2017 год до 0,8%", - пишет экономист.
.
01 марта 2017 года 17:58
"В среду цены на нефть остаются на территории роста и пытаются закрепиться выше уровня $56,5, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Повышательной динамике нефтяных цен способствуют ежемесячные данные от EIA, которые продемонстрировали снижение производства энергоносителя в штатах за... читать дальше
.01 марта 2017 года 17:18
Если ФРС действительно готовит рынки к повышению ставки в этом месяце, в ближайшие две недели доллар будет крепнуть - eToro
"Накануне доллар укрепил свои позиции и сохраняет боевой настрой в первый день весны, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Причем катализатором покупок валюты послужило не выступление Трампа в Конгрессе, а «ястребиные» намеки со стороны Федрезерва. Американский... читать дальше
.01 марта 2017 года 16:30
"Доллар получил внушительный толчок к росту на фоне оптимистичных заявлений представителя ФРС и отсутствия неприятных сюрпризов в речи Трампа. Теперь вопрос в том, сможет ли валюта отстоять завоеванные позиции, и поможет ли ей в этом сегодняшний отчет об инфляции PCE за январь. По прогнозам,... читать дальше
.01 марта 2017 года 14:38
Несмотря на то, что послание президента США Дональда Трампа Конгрессу привлекло пристальное внимание, оно не смогло оказать заметное влияние на сырьевые рынки, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. "Тем не менее, во вторник можно было наблюдать волатильность на рынках... читать дальше
.01 марта 2017 года 12:32
Нефть торгуется без существенных изменений, констатирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. Уровень в $57 для Brent вновь оказался "не по зубам". Накануне определенную поддержку котировкам оказали данные от API, которые отразили чуть меньший прирост запасов, чем это ожидает рыночные аналитики.... читать дальше
.01 марта 2017 года 12:00
"Нефть марки Brent продолжает топтаться рядом с поддержкой $56,50, испытывая давление со стороны усиления рыночного скепсиса относительно эффективности сделки ОПЕК и прочих нефтепроизводителей, не входящих в ближневосточный картель, по ограничению производства углеводородов на 1,8М баррелей в... читать дальше
.01 марта 2017 года 10:53
"После экспирации апрельского контракта нефть торгуется на уровне $56,5/баррель. Мы по-прежнему не рассчитываем на выход нефти из диапазона $55–57/баррель без сильных драйверов: фактор сокращения добычи странами ОПЕК+ считаем уже отыгранным. Выступление Д. Трампа перед Конгрессом не принесло... читать дальше
.01 марта 2017 года 10:30
Доллар заметно укрепился по отношению к основным конкурентам, и тенденция к росту сохраняется - GLOBAL FX
Несмотря на позитивную макроэкономическую статистику вчерашнего дня, индексы США показали снижение: Dow Jones потерял 0.12% (20812.24), S&P 500 просел на 0.26% (2363.64), Nasdaq упал на 0.62% (5825.44), констатирует главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. Трейдеры закрывали часть позиций... читать дальше
.01 марта 2017 года 09:23
Американский рынок акций завершил торги во вторник в "минусе". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду. Цены на нефть слабо поднимаются в среду. читать дальше
.01 марта 2017 года 09:06
"Быкам" по нефти потребуется серьезный повод, чтобы отправить котировки за пределы уровня 57 - eToro
В сырьевом сегменте продолжается консолидация без четко заданного вектора движения, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Отметка 57 котировкам Brent по-прежнему не под силу, а в роли прочной поддержки выступает уровень 55. Накануне актив уходил к 11-дневным... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.