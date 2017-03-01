БКС рекомендует использовать падение цены GDR Ленты для активизации покупок, повышает рейтинг до "покупать"

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Финансовая группа (ФГ) "БКС" рекомендует инвесторам использовать необоснованно сильное снижение котировок глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" (MOEX: LNTA) для покупки и открывает краткосрочную торговую идею: "покупать GDR "Ленты", говорится в обзоре аналитика ФГ Марата Ибрагимова.

Более того, для этих бумаг была повышена долгосрочная рекомендация с "держать" до "покупать".

"Ближайший катализатор (20 марта) для роста котировок GDR "Ленты" - публикация операционных показателей за первый квартал 2017 года", - говорится в обзоре.

Прогнозная стоимость GDR "Ленты", рассчитанная БКС, осталась без изменения и составляет $10 за штуку.

По мнению аналитика, значительное снижение котировок GDR "Ленты" фундаментально не оправдано и было вызвано опасениями по поводу возможно навеса предложения этих бумаг рынке из-за сообщений о том, что два основных акционера могут сократить свои доли. Как полагает М.Ибрагимов, возникновение избыточного предложения бумаг "Ленты" на рынке по-прежнему создает риски, однако негативная реакция инвесторов на него чрезмерна.

"Лента" показала сильную динамику показателей в разгар последнего экономического кризиса, добившись всех целей, поставленных в период IPO (февраль 2014 года). Так, главная задача - удвоение торговой площади за три года - была достигнута на три месяца раньше. "Лента" показала самые высокие среднегодовые темпы роста выручки за три года (29%), а рентабельность по EBITDA находится на самом высоком уровне среди публичных аналогов (10,4%)", - пишет эксперт.

По его оценкам, текущая рыночная стоимость GDR "Ленты" необоснованно низкая, учитывая сильные фундаментальные характеристики компании, в частности, эффективную реализацию поставленных задач в непростые для розницы времена, высокий возврат на инвестиции, а также амбициозные планы роста.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Ленты", основанный на оценках аналитиков 18 инвестиционных банков, составляет $8,69 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $6,86 за штуку.