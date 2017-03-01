БКС рекомендует использовать падение цены GDR Ленты для активизации покупок, повышает рейтинг до "покупать"

Финансовая группа (ФГ) "БКС" рекомендует инвесторам использовать необоснованно сильное снижение котировок глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" для покупки и открывает краткосрочную торговую идею: "покупать GDR "Ленты", говорится в обзоре аналитика ФГ Марата Ибрагимова.

Более того, для этих бумаг была повышена долгосрочная рекомендация с "держать" до "покупать".

"Ближайший катализатор (20 марта) для роста котировок GDR "Ленты" - публикация операционных показателей за первый квартал 2017 года", - говорится в обзоре.