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01 марта 2017 года 17:58
Период низкой волатильности на нефтяном рынке сохранится до конца недели - Бинбанк
"В среду цены на нефть остаются на территории роста и пытаются закрепиться выше уровня $56,5, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Повышательной динамике нефтяных цен способствуют ежемесячные данные от EIA, которые продемонстрировали снижение производства энергоносителя в штатах за декабрь прошлого года. Новостной фон также оказал котировкам Brent поддержку. Трейдеры отнеслись с сомнением к обращению президента США Д. Трампа к Конгрессу – речь не содержала конкретных предложений в решении вопросов энергетической отрасли и отрасли охраны окружающей среды в штатах. В свою очередь, предварительные данные добычи нефти в США в очередной раз показали увеличение запасов сырья и оказали давление на цены энергоносителя. В краткосрочной перспективе внимание участников рынка будет обращено на выход официальных данных добычи нефти и пятничную статистику буровых установок в США. Рост буровой активности и накопление запасов, по нашим ожиданиям, продолжат оказывать давление на нефтяной рынок. В результате, мы ожидаем, что период низкой волатильности на нефтяном рынке сохранится до конца недели, среднесрочный боковой тренд продолжится. Как итог, нефть в коридоре $55-57".
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01 марта 2017 года 17:18
Если ФРС действительно готовит рынки к повышению ставки в этом месяце, в ближайшие две недели доллар будет крепнуть - eToro
"Накануне доллар укрепил свои позиции и сохраняет боевой настрой в первый день весны, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Причем катализатором покупок валюты послужило не выступление Трампа в Конгрессе, а «ястребиные» намеки со стороны Федрезерва. Американский... читать дальше
.01 марта 2017 года 16:30
"Доллар получил внушительный толчок к росту на фоне оптимистичных заявлений представителя ФРС и отсутствия неприятных сюрпризов в речи Трампа. Теперь вопрос в том, сможет ли валюта отстоять завоеванные позиции, и поможет ли ей в этом сегодняшний отчет об инфляции PCE за январь. По прогнозам,... читать дальше
.01 марта 2017 года 14:38
Несмотря на то, что послание президента США Дональда Трампа Конгрессу привлекло пристальное внимание, оно не смогло оказать заметное влияние на сырьевые рынки, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. "Тем не менее, во вторник можно было наблюдать волатильность на рынках... читать дальше
.01 марта 2017 года 12:32
Нефть торгуется без существенных изменений, констатирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. Уровень в $57 для Brent вновь оказался "не по зубам". Накануне определенную поддержку котировкам оказали данные от API, которые отразили чуть меньший прирост запасов, чем это ожидает рыночные аналитики.... читать дальше
.01 марта 2017 года 12:00
"Нефть марки Brent продолжает топтаться рядом с поддержкой $56,50, испытывая давление со стороны усиления рыночного скепсиса относительно эффективности сделки ОПЕК и прочих нефтепроизводителей, не входящих в ближневосточный картель, по ограничению производства углеводородов на 1,8М баррелей в... читать дальше
.01 марта 2017 года 10:53
"После экспирации апрельского контракта нефть торгуется на уровне $56,5/баррель. Мы по-прежнему не рассчитываем на выход нефти из диапазона $55–57/баррель без сильных драйверов: фактор сокращения добычи странами ОПЕК+ считаем уже отыгранным. Выступление Д. Трампа перед Конгрессом не принесло... читать дальше
.01 марта 2017 года 10:30
Доллар заметно укрепился по отношению к основным конкурентам, и тенденция к росту сохраняется - GLOBAL FX
Несмотря на позитивную макроэкономическую статистику вчерашнего дня, индексы США показали снижение: Dow Jones потерял 0.12% (20812.24), S&P 500 просел на 0.26% (2363.64), Nasdaq упал на 0.62% (5825.44), констатирует главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. Трейдеры закрывали часть позиций... читать дальше
.01 марта 2017 года 09:23
Американский рынок акций завершил торги во вторник в "минусе". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду. Цены на нефть слабо поднимаются в среду. читать дальше
.01 марта 2017 года 09:06
"Быкам" по нефти потребуется серьезный повод, чтобы отправить котировки за пределы уровня 57 - eToro
В сырьевом сегменте продолжается консолидация без четко заданного вектора движения, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Отметка 57 котировкам Brent по-прежнему не под силу, а в роли прочной поддержки выступает уровень 55. Накануне актив уходил к 11-дневным... читать дальше
.28 февраля 2017 года 18:37
Сохранение теплой зимней погоды в США продолжает оказывать давление на отопительный спрос на природный газ, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Число отопительных градусо-суток находится на значениях, которые значительно ниже средних, поскольку зима 2016-2017 годов... читать дальше
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