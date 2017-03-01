Период низкой волатильности на нефтяном рынке сохранится до конца недели - Бинбанк

"В среду цены на нефть остаются на территории роста и пытаются закрепиться выше уровня $56,5, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Повышательной динамике нефтяных цен способствуют ежемесячные данные от EIA, которые продемонстрировали снижение производства энергоносителя в штатах за декабрь прошлого года. Новостной фон также оказал котировкам Brent поддержку. Трейдеры отнеслись с сомнением к обращению президента США Д. Трампа к Конгрессу – речь не содержала конкретных предложений в решении вопросов энергетической отрасли и отрасли охраны окружающей среды в штатах. В свою очередь, предварительные данные добычи нефти в США в очередной раз показали увеличение запасов сырья и оказали давление на цены энергоносителя. В краткосрочной перспективе внимание участников рынка будет обращено на выход официальных данных добычи нефти и пятничную статистику буровых установок в США. Рост буровой активности и накопление запасов, по нашим ожиданиям, продолжат оказывать давление на нефтяной рынок. В результате, мы ожидаем, что период низкой волатильности на нефтяном рынке сохранится до конца недели, среднесрочный боковой тренд продолжится. Как итог, нефть в коридоре $55-57".