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01 марта 2017 года 17:18
Если ФРС действительно готовит рынки к повышению ставки в этом месяце, в ближайшие две недели доллар будет крепнуть - eToro
"Накануне доллар укрепил свои позиции и сохраняет боевой настрой в первый день весны, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Причем катализатором покупок валюты послужило не выступление Трампа в Конгрессе, а «ястребиные» намеки со стороны Федрезерва. Американский президент, по сути, повторил свои предыдущие высказывания, подтвердив намерение снизить налоги, увеличить расходы на инфраструктуру и т.д. Отсутствие новой информации или деталей экономического плана не вызвало заметной реакции рынков, но, по крайней мере, не разочаровало. Тем временем триггером покупок USD послужила агрессивная риторика представителя ФРС У. Дадли. Примечательно, что он относится к стану «голубей» (с правом голоса), и потому призыв к повышению ставки из его уст прозвучал неожиданно, просигнализировав об изменении настроя внутри комитета. Ранее, как мы помним, сама Йеллен удивила рынки своим уверенным тоном, хотя, как правило, глава ФРС придерживается более осторожного подхода". Если регулятор действительно готовит рынки к повышению ставки в этом месяце, в ближайшие две недели доллар будет крепнуть, поскольку ужесточение политики на ближайшем заседании еще не в полной мере заложено в цену, полагает П. Салас. После комментариев Дадли фьючерсы на ставки продемонстрировали стремительный рост вероятности повышения в марте с 50% до почти 80%. "На этой неделе запланировано еще немало выступлений спикеров ФРС, основная масса которых будет вещать в пятницу – Эванс, Лэкер, Пауэлл, Фишер, Йеллен. И общий тон, который зададут чиновники банка, скорее всего, подтвердит, что монетарные власти США всерьез задумались над нормализацией денежно-кредитной политики в этом месяце, чтобы не допустить перегрева экономики. Если так, то до конца текущей торговой пятидневки USD может покорить новые высоты. В случае с парой EURUSD это грозит утратой уровня 1.05, пробой которого обусловит развитие «медвежьего» импульса", - заключает эксперт eToro.
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