Акции демонстрируют настрой на восстановление - ИК "ФИНАМ"

"В среду российские акции демонстрируют настрой на восстановление после нескольких дней снижения. Этому способствует внешний фон - нефть марки Brent торгуется выше 56,5 доллара, а европейские площадки показывают уверенный рост, прибавляя более 1%. В результате, ко второй половине торгов индексы ММВБ и РТС поднялись на 0,9%, до 2054 и 1110 пунктов соответственно. Во второй половине торгов основным фактором как для мировых рынков, так и для российских активов, станет блок важной макроэкономической статистики из США. Рост запасов и добычи нефти может оказаться ниже прогнозных, в результате чего "быки" на рынке энергоносителей получат повод к продолжению наступления, что в последние минуты торгов поддержит российские акции и рубль", - комментирует ситуацию аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.