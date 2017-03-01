Евро выглядит весьма уязвимым на текущих уровнях - Saxo Bank

"Доллар получил внушительный толчок к росту на фоне оптимистичных заявлений представителя ФРС и отсутствия неприятных сюрпризов в речи Трампа. Теперь вопрос в том, сможет ли валюта отстоять завоеванные позиции, и поможет ли ей в этом сегодняшний отчет об инфляции PCE за январь. По прогнозам, базовый индекс расходов на личное потребление отразит рост на 1,7% в годовом исчислении. Результат на уровне 1,8% и выше станет максимальным с 2012 года, а рост на 1,9% еще сильнее укрепит веру рынка в мартовское ужесточение политики ФРС, если, конечно, на следующей неделе отчет о рынке труда не разочарует. Несмотря на некоторое угасание волнений в Европе, в частности, связанных с выборами во Франции, евро выглядит весьма уязвимым на текущих уровнях в условиях возвращения интереса к риску. В паре евро/доллар рекомендуется следить за уровнем 1,05, который служит последним барьером на пути к минимумам под 1,0350", – указывает главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.