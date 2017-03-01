Падение индекса ММВБ может возобновиться - "Открытие Брокер"

"К середине дня российский рынок акций незначительно подрастал на повышенных объёмах. Перепроданность на графике была существенной, поэтому при достижении целевого уровня коррекции индекс ММВБ развернулся вверх. Однако отскок нельзя считать существенным, и падение может возобновиться. Вечер будет насыщен статистикой, но наиболее интересными будут данные от Минэнерго США. Если запасы нефти вновь существенно возрастут, то её продажи усилятся, что окажет давление на рубль и российские активы", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.