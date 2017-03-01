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01 марта 2017 года 15:37
В целом текущие уровни выглядят довольно привлекательными для покупок акций - УК "Альфа-Капитал"
"Выступление Трампа в среду не сильно повлияло на глобальный рынок акций даже с учетом того, что вероятность повышения ставки ФРС в марте выросло с 50% до 80%. Впрочем, в пятницу состоится последнее перед заседанием выступление главы ФРС, и ситуация еще может измениться. Интересно, что корреляция между динамикой российского рынка акций и глобальных площадок, обычно довольно высокая, с начала года существенно снизилась. Российские акции с начала года потеряли 8,1%, а от максимума и все 10%, MSCI EM, отражающий динамику развивающихся рынков, вырос на 8,6%. Сегодня же мы наблюдаем обратную ситуацию: российский рынок начал расти при отсутствии позитива на внешних площадках. Такую раскорреляцию можно объяснить тем, что часть иностранных инвесторов предпочла зафиксировать прибыль после сильного роста в прошлом году. Тем более, что он во многом был основан на идее, что победа Трампа улучшает перспективы российской экономики посредством ускорения нормализации отношений. Но в последнее время риторика новой администрации не способствовала усилению этих ожиданий. Тем не менее, после коррекции на 10% российский рынок вновь выглядит интересной идеей для покупки. Во-первых, экономика начинает возвращаться к росту. Более того, конъюнктура на сырьевых рынках складывается благоприятно: сырье получило существенную поддержку со стороны Китая. Вышедший недавно PMI в Поднебесной вырос до 51,7 пункта, хотя рынок ждал более скромных 50,7 пунктов. Этот показатель при своей неоднозначности хорошо коррелирует с ценами на сырье, например, металлами. Логика довольно проста: китайские компании ждут роста заказов на товары, соответственно, будут пополнять свои запасы, увеличивая спрос. В бенефициарах как всегда будут оказываться "черные" и "цветные" металлурги, а также отчасти нефтегазовый сектор. Во-вторых, политические факторы вновь могут начать играть в пользу российского рынка. В новостных заголовках появилась информация о подготовке встречи Трампа и Путина. Несмотря на то, что по итогам встречи мы вряд ли увидим какие-то прорывные договоренности, общий фон, скорее всего, будет позитивным. А это привлечет потоки нерезидентов. В целом текущие уровни выглядят довольно привлекательными для покупок. Причем стоит обратить внимание на индексные имена, например, "Сбербанк" или "Газпром", где традиционно большая доля иностранцев. Если притоки возобновятся, именно эти бумаги могут показать лучший результат", - комментирует ситуацию аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк.
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01 марта 2017 года 17:58
"В среду цены на нефть остаются на территории роста и пытаются закрепиться выше уровня $56,5, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Повышательной динамике нефтяных цен способствуют ежемесячные данные от EIA, которые продемонстрировали снижение производства энергоносителя в штатах за... читать дальше
.01 марта 2017 года 17:18
Если ФРС действительно готовит рынки к повышению ставки в этом месяце, в ближайшие две недели доллар будет крепнуть - eToro
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.01 марта 2017 года 16:30
"Доллар получил внушительный толчок к росту на фоне оптимистичных заявлений представителя ФРС и отсутствия неприятных сюрпризов в речи Трампа. Теперь вопрос в том, сможет ли валюта отстоять завоеванные позиции, и поможет ли ей в этом сегодняшний отчет об инфляции PCE за январь. По прогнозам,... читать дальше
.01 марта 2017 года 14:38
Несмотря на то, что послание президента США Дональда Трампа Конгрессу привлекло пристальное внимание, оно не смогло оказать заметное влияние на сырьевые рынки, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. "Тем не менее, во вторник можно было наблюдать волатильность на рынках... читать дальше
.01 марта 2017 года 12:32
Нефть торгуется без существенных изменений, констатирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. Уровень в $57 для Brent вновь оказался "не по зубам". Накануне определенную поддержку котировкам оказали данные от API, которые отразили чуть меньший прирост запасов, чем это ожидает рыночные аналитики.... читать дальше
.01 марта 2017 года 12:00
"Нефть марки Brent продолжает топтаться рядом с поддержкой $56,50, испытывая давление со стороны усиления рыночного скепсиса относительно эффективности сделки ОПЕК и прочих нефтепроизводителей, не входящих в ближневосточный картель, по ограничению производства углеводородов на 1,8М баррелей в... читать дальше
.01 марта 2017 года 10:53
"После экспирации апрельского контракта нефть торгуется на уровне $56,5/баррель. Мы по-прежнему не рассчитываем на выход нефти из диапазона $55–57/баррель без сильных драйверов: фактор сокращения добычи странами ОПЕК+ считаем уже отыгранным. Выступление Д. Трампа перед Конгрессом не принесло... читать дальше
.01 марта 2017 года 10:30
Доллар заметно укрепился по отношению к основным конкурентам, и тенденция к росту сохраняется - GLOBAL FX
Несмотря на позитивную макроэкономическую статистику вчерашнего дня, индексы США показали снижение: Dow Jones потерял 0.12% (20812.24), S&P 500 просел на 0.26% (2363.64), Nasdaq упал на 0.62% (5825.44), констатирует главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. Трейдеры закрывали часть позиций... читать дальше
.01 марта 2017 года 09:23
Американский рынок акций завершил торги во вторник в "минусе". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду. Цены на нефть слабо поднимаются в среду. читать дальше
.01 марта 2017 года 09:06
"Быкам" по нефти потребуется серьезный повод, чтобы отправить котировки за пределы уровня 57 - eToro
В сырьевом сегменте продолжается консолидация без четко заданного вектора движения, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Отметка 57 котировкам Brent по-прежнему не под силу, а в роли прочной поддержки выступает уровень 55. Накануне актив уходил к 11-дневным... читать дальше
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