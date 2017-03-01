В целом текущие уровни выглядят довольно привлекательными для покупок акций - УК "Альфа-Капитал"

"Выступление Трампа в среду не сильно повлияло на глобальный рынок акций даже с учетом того, что вероятность повышения ставки ФРС в марте выросло с 50% до 80%. Впрочем, в пятницу состоится последнее перед заседанием выступление главы ФРС, и ситуация еще может измениться. Интересно, что корреляция между динамикой российского рынка акций и глобальных площадок, обычно довольно высокая, с начала года существенно снизилась. Российские акции с начала года потеряли 8,1%, а от максимума и все 10%, MSCI EM, отражающий динамику развивающихся рынков, вырос на 8,6%. Сегодня же мы наблюдаем обратную ситуацию: российский рынок начал расти при отсутствии позитива на внешних площадках. Такую раскорреляцию можно объяснить тем, что часть иностранных инвесторов предпочла зафиксировать прибыль после сильного роста в прошлом году. Тем более, что он во многом был основан на идее, что победа Трампа улучшает перспективы российской экономики посредством ускорения нормализации отношений. Но в последнее время риторика новой администрации не способствовала усилению этих ожиданий. Тем не менее, после коррекции на 10% российский рынок вновь выглядит интересной идеей для покупки. Во-первых, экономика начинает возвращаться к росту. Более того, конъюнктура на сырьевых рынках складывается благоприятно: сырье получило существенную поддержку со стороны Китая. Вышедший недавно PMI в Поднебесной вырос до 51,7 пункта, хотя рынок ждал более скромных 50,7 пунктов. Этот показатель при своей неоднозначности хорошо коррелирует с ценами на сырье, например, металлами. Логика довольно проста: китайские компании ждут роста заказов на товары, соответственно, будут пополнять свои запасы, увеличивая спрос. В бенефициарах как всегда будут оказываться "черные" и "цветные" металлурги, а также отчасти нефтегазовый сектор. Во-вторых, политические факторы вновь могут начать играть в пользу российского рынка. В новостных заголовках появилась информация о подготовке встречи Трампа и Путина. Несмотря на то, что по итогам встречи мы вряд ли увидим какие-то прорывные договоренности, общий фон, скорее всего, будет позитивным. А это привлечет потоки нерезидентов. В целом текущие уровни выглядят довольно привлекательными для покупок. Причем стоит обратить внимание на индексные имена, например, "Сбербанк" или "Газпром", где традиционно большая доля иностранцев. Если притоки возобновятся, именно эти бумаги могут показать лучший результат", - комментирует ситуацию аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк.