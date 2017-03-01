Индекс ММВБ будет консолидироваться вблизи 2050 пунктов - Dukascopy Bank SA

После нескольких дней снижения российские индексы акций в среду демонстрируют коррекционный рост благодаря позитивному внешнему фону. Так, индекс ММВБ поднялся с начала дня на 0,87% - до отметки 2052,5 пункта, а индекс РТС вырос на 1,2% - до 1112 пунктов. Европейские фондовые индикаторы на текущий момент растут в среднем на 1%, отыгрывая публикацию позитивной макроэкономической статистики в Китае, где индекс деловой активности в производственной сфере превысил ожидания рынка. Цены на нефть марки Brent консолидируются вблизи отметки $56,7 в ожидании выхода данных по изменению запасов сырой нефти в США. В преддверии публикации "Бежевой книги" в США наиболее вероятна консолидация индекса ММВБ вблизи отметки 2050 пунктов во второй половине торговой сессии среды, полагает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. Если отчет ФРС покажет рост деловой активности в большинстве американских штатов, то доллар продолжит укрепляться на ожиданиях повышения ставок в США.