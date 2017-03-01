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01 марта 2017 года 14:57
Сегодня рост котировок нефти помогает российским фондовым индексам расти и позволяет курсу рубля держаться на плаву - "Аналитика Онлайн"
В интервью телеканалу Россия 1 Дмитрий Медведев рассказал о том, что России, скорее всего, придется «неопределенно долго» жить под санкционным давлением. При чем успехи в промышленности и в сельском хозяйстве, Дмитрий Медведев считает, были достигнуты не благодаря, а вопреки санкциям, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. "Получается, что санкции не вредят, а помогают российской экономике, - комментирует эксперт компании. - Это примерно тоже самое, что сказать, что курение, чрезмерное потребления алкоголя и наркотических веществ может благоприятно повлиять на организм человека. И не благодаря этому, а вопреки воздействию этих отрицательных факторов, организм может быть здоров. В то же время американский доллар на международном рынке растет на фоне роста вероятности повышения ставок на предстоящем мартовском заседании. Сейчас вероятность повышения ставок в марте оценивается в 80%. На этом фоне курс доллара на московской бирже торгуется в районе отметки 58 рублей 20 копеек. Евро вырос до 61 рубля 40 копеек, индекс ММВБ торгуется в районе 2050 пунктов, а котировки нефти марки Brent вновь подбираются к 57 долларам за баррель". Премьер-министр на сочинском экономическом форуме сначала говорил о восстановлении экономики, потом что санкции не вредны, а полезны для России. Впрочем, рынок достаточно беспристрастен и не очень верит в подобного рода заявления. Однако сегодня рост котировок черного золота помогает российским фондовым индексам расти и позволяет курсу рубля держаться на плаву. "Сейчас доллар рубль уперся в достаточно важный уровень сопротивления в районе 58 рублей 50 копеек. Мы ранее уже говорили о том, что у валютной пары есть все шансы переместиться в диапазон от 58 до 60 рублей за одну единицу американской валюты. Если котировкам черного золота не удастся прорвать в ближайшее время отметку 57 долларов за баррель, то в данном диапазоне мы зависнем на какое-то время. Пересмотр данного прогноза возможен только в случае роста котировок нефти в район 59-60 долларов за баррель", - заключает эксперт компании "Аналитика Онлайн".
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