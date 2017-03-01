Обращение Трампа слабо повлияло на сырьевые рынки - Julius Baer

Несмотря на то, что послание президента США Дональда Трампа Конгрессу привлекло пристальное внимание, оно не смогло оказать заметное влияние на сырьевые рынки, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. "Тем не менее, во вторник можно было наблюдать волатильность на рынках меди, золота и нефти, вызванную специфическими для каждого рынка факторами. Цены на медь выросли благодаря публикации более благоприятных, чем ожидалось, экономических данных по США, и цены продолжили рост в среду утром после публикации положительных данных по Китаю. Мы считаем, что благоприятный экономический фон более чем учтен рынком. Таким образом, мы сохраняем медвежью позицию по меди и подтверждаем свою рекомендацию по коротким позициям", - указывает эксперт.

Цены на золото частично потеряли недавние завоевания после того, как члены совета управляющих ФРС США заявили о растущей вероятности повышения ставки в марте. "Мы придерживаемся осторожной позиции по золоту, поскольку прогнозы повышения ставок, укрепления доллара США и уверенных темпов глобального экономического роста означают падение спроса на защитные активы и снижение цен на драгоценный металл, - комментирует К. Менке. - Цены на нефть, наоборот, восстановили утраченные ранее позиции благодаря новостям о высокой степени соблюдения странами ОПЕК своих обязательств по снижению объемов производства в феврале. Однако, самые свежие оценки спроса и предложения на рынке нефти показывают, что соглашение ОПЕК в основном решает проблему завышенного производства, наблюдавшуюся в конце прошлого года. С учетом растущего экспорта из Ливии, Нигерии и Ирана, а также возрождения активного производства сланцевых углеводородов в США, избыток предложения на рынке нефти вряд ли сократится в ближайшем будущем. Таким образом, мы сохраняем медвежью позицию по нефти и подтверждаем свою рекомендацию по коротким позициям".

Влияние на сырьевые рынки оказали не итоги послания президента США Дональда Трампа Конгрессу, а конкретные рыночные факторы. Эйфория по поводу рефляции остается общим знаменателем для рынков сырьевых товаров, что приводит к сильным бычьим настроениям и удлиненному позиционированию на фьючерсных рынках. Значение фундаментальных факторов переоценено, и над этим классом активов довлеют краткосрочные риски снижения.