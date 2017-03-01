К концу июня рубль вполне может достигнуть уровня 65 за доллар - Локо-Банк

"Ситуация на мировых рынках, а также состояние рынка нефти, не дают рублю шансов на стабильный рост, но и факторов сильного падения пока тоже нет, - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - Поэтому сегодня российская валюта будет продолжать умеренное снижение под давлением негативных ожиданий. Рубль преодолеет 58,5 за доллар и постепенно будет снижаться до 60. Скорее всего, это произойдет или в конце нынешней недели, или уже на следующей. Март и апрель будут сложными месяцами для рубля: выплаты внешнего долга, повышение ставки ФРС, снижение ставки ЦБ и интервенции Минфина. Прогнозировать ситуацию на рынке нефти сейчас сложно, но вряд ли мы увидим рост в районе $60 за баррель Brent, поэтому сопротивляться давлению рубль не сможет. Уже к концу июня рубль вполне может достигнуть 65 за доллар, но более вероятна консолидация на уровне 61-63 руб.".