Торговый диапазон на сегодня – 58,00-58,70 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Торговая сессия в среду открылась небольшим ослаблением рубля против доллара до отметки 58,50 руб./долл. в связи с укреплением американской валюты на международном рынке. Однако впоследствии рубль сумел частично отыграть потери. Укреплению доллара способствовало ожидаемое рынками выступление президента США Дональда Трампа. Вопреки всем надеждам игроки так и не услышали подробностей налоговой реформы. Трамп повторил озвученные ранее тезисы, отметив, что будущая налоговая реформа позволит снизить налоговую ставку на американские компании, что будет способствовать повышению их конкурентоспособности. В очередной раз критике подверглась программа Obamacare, которую планируется отменить. Вместо нее предлагается снизить стоимость медицинских страховок. Еще одним аргументом в пользу укрепления доллара стали комментарии президента ФРС Сан-Франциско Джона Уильямса, усилившие спекуляции относительно планов ФРС по повышению ставки. В частности, федрезерв может повысить ставки на встрече в марте. Дж. Уильямс отметил, что нет никакой необходимости затягивать этот процесс. В поддержку рубля в то же время выступает повышение цен на нефть – нефтяные котировки торгуются в районе 56,70 долл./баррель. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 58,00-58,70 руб./долл.", - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.