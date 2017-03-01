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01 марта 2017 года 14:16
Ожидания повышения ставки ФРС в марте резко возросли - ВТБ 24
До вчерашнего дня рынок считал, что главное событие дня – выступление Д. Трампа в Конгрессе США. Ждали подробностей его программы фискального стимулирования и налоговых послаблений, отмечает главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. Тем более, что подходил к концу им самим озвученный срок для их оглашения – 9 февраля он пообещал представить на суд общественности налоговые инициативы новой администрации в течение 2-3 недель. По факту, то, чего ждали рынки, не прозвучало, подчеркивает эксперт. Конкретики по действиям в налоговой и бюджетной сферах не прозвучало. Американский рынок не дождался события, в ожидании которого рос с конца прошлого года. С одной стороны, определённое разочарование из-за отсутствия ясности, с другой – интрига сохраняется, драйвер для роста остаётся в силе. Реакцию фондовых индексов увидим сегодня. "Однако уже понятно, что не Д. Трамп «сделал» вчерашнюю повестку дня, а главы двух федеральных резервных банков США – В. Дадли и Дж. Вильямс, высказавшиеся в пользу «серьёзного обсуждения» повышения базовой процентной ставки на мартовском заседании Федрезерва, - указывает С. Клещев. - Результатом их спичей стал рост доходностей казначейских облигаций. Доходность 3-месечных нот подскочила с 0.5% до 0.6% годовых, а вероятность повышения ставки 15 марта подскочила до 80% против 34% неделей ранее. Смещение ожиданий на повышения ставки ФРС с июня на март влечёт за собой и увеличение общего количества ожидаемых повышений в текущем году с 2 до 3. Прогнозы более агрессивных действий регулятора должны подталкивать инвесторов к уходу от риска, что может негативно отразится на развивающихся рынках. Правда, сегодня утром этот эффект может быть компенсирован неожиданно сильными данными по промышленным индексам деловой активности в Китае – они указывают на ускорение роста в промсекторе". На российском рынке акций вчера наблюдались высокие обороты, сильные движения по бумагам, вынужденные продажи. Негативные ожидания и страхи были усилены ребалансировкой фондовых индексов, на которые ориентируются западные инвесторы и усилившимся оттоком средств из ориентированных на Россию фондов. Технически, Индекс ММВБ вернулся на свою 200-дневную среднюю, указывает эксперт ВТБ 24. Индекс РТС – на уровень 1100 пунктов, соответствующий максимуму 2015 г. На обоих графиках это серьёзные уровни поддержки, от которых стоит ожидать контратаки «быков», уверен аналитик ВТБ 24.
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01 марта 2017 года 17:58
"В среду цены на нефть остаются на территории роста и пытаются закрепиться выше уровня $56,5, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Повышательной динамике нефтяных цен способствуют ежемесячные данные от EIA, которые продемонстрировали снижение производства энергоносителя в штатах за... читать дальше
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.01 марта 2017 года 16:30
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.01 марта 2017 года 14:38
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.01 марта 2017 года 12:00
"Нефть марки Brent продолжает топтаться рядом с поддержкой $56,50, испытывая давление со стороны усиления рыночного скепсиса относительно эффективности сделки ОПЕК и прочих нефтепроизводителей, не входящих в ближневосточный картель, по ограничению производства углеводородов на 1,8М баррелей в... читать дальше
.01 марта 2017 года 10:53
"После экспирации апрельского контракта нефть торгуется на уровне $56,5/баррель. Мы по-прежнему не рассчитываем на выход нефти из диапазона $55–57/баррель без сильных драйверов: фактор сокращения добычи странами ОПЕК+ считаем уже отыгранным. Выступление Д. Трампа перед Конгрессом не принесло... читать дальше
.01 марта 2017 года 10:30
Доллар заметно укрепился по отношению к основным конкурентам, и тенденция к росту сохраняется - GLOBAL FX
Несмотря на позитивную макроэкономическую статистику вчерашнего дня, индексы США показали снижение: Dow Jones потерял 0.12% (20812.24), S&P 500 просел на 0.26% (2363.64), Nasdaq упал на 0.62% (5825.44), констатирует главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. Трейдеры закрывали часть позиций... читать дальше
.01 марта 2017 года 09:23
Американский рынок акций завершил торги во вторник в "минусе". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду. Цены на нефть слабо поднимаются в среду. читать дальше
.01 марта 2017 года 09:06
"Быкам" по нефти потребуется серьезный повод, чтобы отправить котировки за пределы уровня 57 - eToro
В сырьевом сегменте продолжается консолидация без четко заданного вектора движения, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Отметка 57 котировкам Brent по-прежнему не под силу, а в роли прочной поддержки выступает уровень 55. Накануне актив уходил к 11-дневным... читать дальше
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