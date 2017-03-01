Ожидания повышения ставки ФРС в марте резко возросли - ВТБ 24

До вчерашнего дня рынок считал, что главное событие дня – выступление Д. Трампа в Конгрессе США. Ждали подробностей его программы фискального стимулирования и налоговых послаблений, отмечает главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. Тем более, что подходил к концу им самим озвученный срок для их оглашения – 9 февраля он пообещал представить на суд общественности налоговые инициативы новой администрации в течение 2-3 недель. По факту, то, чего ждали рынки, не прозвучало, подчеркивает эксперт. Конкретики по действиям в налоговой и бюджетной сферах не прозвучало. Американский рынок не дождался события, в ожидании которого рос с конца прошлого года. С одной стороны, определённое разочарование из-за отсутствия ясности, с другой – интрига сохраняется, драйвер для роста остаётся в силе. Реакцию фондовых индексов увидим сегодня.

"Однако уже понятно, что не Д. Трамп «сделал» вчерашнюю повестку дня, а главы двух федеральных резервных банков США – В. Дадли и Дж. Вильямс, высказавшиеся в пользу «серьёзного обсуждения» повышения базовой процентной ставки на мартовском заседании Федрезерва, - указывает С. Клещев. - Результатом их спичей стал рост доходностей казначейских облигаций. Доходность 3-месечных нот подскочила с 0.5% до 0.6% годовых, а вероятность повышения ставки 15 марта подскочила до 80% против 34% неделей ранее. Смещение ожиданий на повышения ставки ФРС с июня на март влечёт за собой и увеличение общего количества ожидаемых повышений в текущем году с 2 до 3. Прогнозы более агрессивных действий регулятора должны подталкивать инвесторов к уходу от риска, что может негативно отразится на развивающихся рынках. Правда, сегодня утром этот эффект может быть компенсирован неожиданно сильными данными по промышленным индексам деловой активности в Китае – они указывают на ускорение роста в промсекторе".

На российском рынке акций вчера наблюдались высокие обороты, сильные движения по бумагам, вынужденные продажи. Негативные ожидания и страхи были усилены ребалансировкой фондовых индексов, на которые ориентируются западные инвесторы и усилившимся оттоком средств из ориентированных на Россию фондов. Технически, Индекс ММВБ вернулся на свою 200-дневную среднюю, указывает эксперт ВТБ 24. Индекс РТС – на уровень 1100 пунктов, соответствующий максимуму 2015 г. На обоих графиках это серьёзные уровни поддержки, от которых стоит ожидать контратаки «быков», уверен аналитик ВТБ 24.