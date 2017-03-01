.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Евро-доллар снова выше 1.0, несмотря на рост вероятности повышения ставки ФРС в марте до 50% - ВТБ 24
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
01 марта 2017 года 13:04
Евро-доллар снова выше 1.0, несмотря на рост вероятности повышения ставки ФРС в марте до 50% - ВТБ 24
"За прошедшие сутки на паре евро-доллар новых максимумов пока не было, еще в понедельник началась коррекция, евро-доллар скатился до 1.0570, - напоминает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Рост возобновился во вторник, к вечеру евро-доллар снова поднялся выше отметки 1.06, 1.0615 в моменте. Довольно показательно, что рост евро закончился в понедельник вскоре после публикации анонса по размещениям 4-недельных биллей Казначейства США в 19:00 Мск. Получилось, что после выхода новости, которой мы придали большое значение, доллар даже перестал падать, а начал расти. Почему-то западные аналитические ленты (а вслед и наши аналитики) упорно обходят стороной тему размещений Казначейства США, можно слышать какие угодно объяснения движениям на рынке, но только не в связи с размещениями. В то же время абсолютно модным является объяснение роста рубля в конце месяца/квартала налоговыми выплатами. Но суть-то здесь та же самая, когда государство забирает деньги из экономики, будь то в виде налогов или в виде размещений облигаций, в моменте возникает дефицит национальной валюты и она может вырасти к иностранным валютам. Хотя, надо сказать, что в случае с рублем зависимость здесь крайне сомнительна". Поскольку налоговые выплаты происходят периодически и их размер не меняется при стабильном состоянии экономики, рынок должен по умолчанию закладывать такие вещи в цену, кроме того, на фоне влияния цены нефти – это вообще несущественный фактор, полагает эксперт. Но поскольку писать о чем-то надо, про положительное влияние налоговых выплат на курс рубля пишут часто. "Политика же Казначейства США по управлению долгом – это совсем другой случай, заранее динамика объема размещений точно неизвестна, хотя есть примерные квартальные планы, озвучиваемые Казначейством, - указывает А. Михеев. - Но об этом не напишут, как не напишут, что 35 млрд долл. чистого погашения биллей этой недели, которые выльются на рынок в четверг, непременно нанесут мощный удар по доллару. Куда проще толочь в ступе тему ставки ФРС и перспектив ее повышения. Однако в этот раз у любителей объяснять все ставкой вышел прокол – за последние сутки вероятность повышения ставки ФРС в марте резко выросла, до 50%, хотя еще неделю назад вероятность была еще на уровне 32%, последнее значило на самом деле, что всерьез вероятность повышения ставки в марте никем вообще не рассматривалась. Рост вероятности в последние сутки связывают с выступлениями представителя ФРС Каплана, который дал понять, что хотел бы повысить ставку непосредственно на ближайшем заседании. Но, как нетрудно заметить, за последнюю неделю евро-доллар вырос, а не упал, вопреки динамике фьючерсов на ставки. Мы множество раз писали о том, что между динамикой ставок и курсом евро-доллара корреляции нет. А вот с динамикой короткого долга Казначейства США корреляция очень хорошая. И тут не так важно, что вчера евро-доллар после 20:00 Мск пошел вниз, как видим, евро-доллар продолжают покупать осторожно, стараясь не спугнуть быков по доллару, и анонс в 19:00 Мск о том, что по 4-недельным биллям размещается всего лишь 18 млрд долл., прошел незамеченным. С другой стороны, на “распиаренных” новостях часто бывают резкие движения и проходят большие объемы, но сами это новости не определяют дальнейшее направление движения".
.
01 марта 2017 года 12:32
Нефть торгуется без существенных изменений, констатирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. Уровень в $57 для Brent вновь оказался "не по зубам". Накануне определенную поддержку котировкам оказали данные от API, которые отразили чуть меньший прирост запасов, чем это ожидает рыночные аналитики.... читать дальше
.01 марта 2017 года 12:00
"Нефть марки Brent продолжает топтаться рядом с поддержкой $56,50, испытывая давление со стороны усиления рыночного скепсиса относительно эффективности сделки ОПЕК и прочих нефтепроизводителей, не входящих в ближневосточный картель, по ограничению производства углеводородов на 1,8М баррелей в... читать дальше
.01 марта 2017 года 10:53
"После экспирации апрельского контракта нефть торгуется на уровне $56,5/баррель. Мы по-прежнему не рассчитываем на выход нефти из диапазона $55–57/баррель без сильных драйверов: фактор сокращения добычи странами ОПЕК+ считаем уже отыгранным. Выступление Д. Трампа перед Конгрессом не принесло... читать дальше
.01 марта 2017 года 10:30
Доллар заметно укрепился по отношению к основным конкурентам, и тенденция к росту сохраняется - GLOBAL FX
Несмотря на позитивную макроэкономическую статистику вчерашнего дня, индексы США показали снижение: Dow Jones потерял 0.12% (20812.24), S&P 500 просел на 0.26% (2363.64), Nasdaq упал на 0.62% (5825.44), констатирует главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. Трейдеры закрывали часть позиций... читать дальше
.01 марта 2017 года 09:23
Американский рынок акций завершил торги во вторник в "минусе". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду. Цены на нефть слабо поднимаются в среду. читать дальше
.01 марта 2017 года 09:06
"Быкам" по нефти потребуется серьезный повод, чтобы отправить котировки за пределы уровня 57 - eToro
В сырьевом сегменте продолжается консолидация без четко заданного вектора движения, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Отметка 57 котировкам Brent по-прежнему не под силу, а в роли прочной поддержки выступает уровень 55. Накануне актив уходил к 11-дневным... читать дальше
.28 февраля 2017 года 18:37
Сохранение теплой зимней погоды в США продолжает оказывать давление на отопительный спрос на природный газ, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Число отопительных градусо-суток находится на значениях, которые значительно ниже средних, поскольку зима 2016-2017 годов... читать дальше
.28 февраля 2017 года 16:10
По мнению аналитиков "Открытие Брокер", наиболее вероятным сценарием является рост цен на золото до $1350 за унцию на конец текущего года. Сдержанному росту стоимости драгметалла будут способствовать сохранение политической напряжённости в мире, недостаточные темпы роста мировой и американской... читать дальше
.28 февраля 2017 года 14:10
Заявление Трампа о том, что сокращение ставок налогообложения не планируется, огорчило рынки - Банк "Глобэкс"
"Важным событием, которое может повлиять на доходность гособлигаций США в течение следующих двух недель, остается заседание FOMC по уровню процентной ставки ФРС США, - полагает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. - Так, в понедельник доходность 10-летних гособлигаций США подскочила на... читать дальше
.28 февраля 2017 года 12:27
"Цена на нефть Brent на утро - $56.13. Как видно, значительных изменений в длящемся уже несколько недель боковом ценовом тренде на рынке нефти не происходит. На лицо противостояние между новостным фоном из США об уровне запасов и производственной активности, и реализации договоренностей ОПЕК+.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.