Евро-доллар снова выше 1.0, несмотря на рост вероятности повышения ставки ФРС в марте до 50% - ВТБ 24

"За прошедшие сутки на паре евро-доллар новых максимумов пока не было, еще в понедельник началась коррекция, евро-доллар скатился до 1.0570, - напоминает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Рост возобновился во вторник, к вечеру евро-доллар снова поднялся выше отметки 1.06, 1.0615 в моменте. Довольно показательно, что рост евро закончился в понедельник вскоре после публикации анонса по размещениям 4-недельных биллей Казначейства США в 19:00 Мск. Получилось, что после выхода новости, которой мы придали большое значение, доллар даже перестал падать, а начал расти. Почему-то западные аналитические ленты (а вслед и наши аналитики) упорно обходят стороной тему размещений Казначейства США, можно слышать какие угодно объяснения движениям на рынке, но только не в связи с размещениями. В то же время абсолютно модным является объяснение роста рубля в конце месяца/квартала налоговыми выплатами. Но суть-то здесь та же самая, когда государство забирает деньги из экономики, будь то в виде налогов или в виде размещений облигаций, в моменте возникает дефицит национальной валюты и она может вырасти к иностранным валютам. Хотя, надо сказать, что в случае с рублем зависимость здесь крайне сомнительна".

Поскольку налоговые выплаты происходят периодически и их размер не меняется при стабильном состоянии экономики, рынок должен по умолчанию закладывать такие вещи в цену, кроме того, на фоне влияния цены нефти – это вообще несущественный фактор, полагает эксперт. Но поскольку писать о чем-то надо, про положительное влияние налоговых выплат на курс рубля пишут часто.

"Политика же Казначейства США по управлению долгом – это совсем другой случай, заранее динамика объема размещений точно неизвестна, хотя есть примерные квартальные планы, озвучиваемые Казначейством, - указывает А. Михеев. - Но об этом не напишут, как не напишут, что 35 млрд долл. чистого погашения биллей этой недели, которые выльются на рынок в четверг, непременно нанесут мощный удар по доллару. Куда проще толочь в ступе тему ставки ФРС и перспектив ее повышения. Однако в этот раз у любителей объяснять все ставкой вышел прокол – за последние сутки вероятность повышения ставки ФРС в марте резко выросла, до 50%, хотя еще неделю назад вероятность была еще на уровне 32%, последнее значило на самом деле, что всерьез вероятность повышения ставки в марте никем вообще не рассматривалась. Рост вероятности в последние сутки связывают с выступлениями представителя ФРС Каплана, который дал понять, что хотел бы повысить ставку непосредственно на ближайшем заседании. Но, как нетрудно заметить, за последнюю неделю евро-доллар вырос, а не упал, вопреки динамике фьючерсов на ставки. Мы множество раз писали о том, что между динамикой ставок и курсом евро-доллара корреляции нет. А вот с динамикой короткого долга Казначейства США корреляция очень хорошая. И тут не так важно, что вчера евро-доллар после 20:00 Мск пошел вниз, как видим, евро-доллар продолжают покупать осторожно, стараясь не спугнуть быков по доллару, и анонс в 19:00 Мск о том, что по 4-недельным биллям размещается всего лишь 18 млрд долл., прошел незамеченным. С другой стороны, на “распиаренных” новостях часто бывают резкие движения и проходят большие объемы, но сами это новости не определяют дальнейшее направление движения".