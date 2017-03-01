Прохождение пика февральского налогового периода лишает рубль дополнительной поддержки - Банк "Санкт-Петербург"

"Прохождение пика февральского налогового периода лишает рубль дополнительной поддержки. Ожидаем, что на этой неделе курс доллара будет находиться в диапазоне 57,5-59 руб./долл. Утром в среду за один доллар дают 58,4 руб. при нефти $56,4/барр. В марте существуют риски неблагоприятного развития ситуации для рубля. Выплаты по внешнему долгу корпоративным сектором - чуть более $10 млрд. по нашим оценкам ($14,2 млрд. по оценкам ЦБ РФ), - покупки валюты в резервы для Минфина (около $2-2,5 млрд.), сжатие счета текущих операций за счет роста доходов к выплате (проценты и дивиденды), на наш взгляд, окажут негативное влияние на курс даже при нефти $55/барр.", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".