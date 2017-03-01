Краткосрочные ориентиры по Brent - $55-57 - "Нордеа Банк"

Нефть торгуется без существенных изменений, констатирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. Уровень в $57 для Brent вновь оказался "не по зубам". Накануне определенную поддержку котировкам оказали данные от API, которые отразили чуть меньший прирост запасов, чем это ожидает рыночные аналитики. Кроме того, "пожелания" саудовской стороны видеть Brent на отметках ~$60 также могли внести свой вклад в общий настрой на рынке. В целом же позитив от сделки ОПЕК+ определенно испытывает натиск со стороны активизировавшихся сланцевиков и данных по запасам. Это, что касается новостных потоков, которые, впрочем, не мешают сохранять на рынке рекордное количество "длинных" позиций. При этом стоит напомнить, что сильный перекос позиций как правило предшествует развороту на рынке. Сегодня нефть торгуется в небольшом "минусе". Позитивная китайская статистика (индексы PMI) не смогла задать позитивного настроя на рынке. Вчерашнее выступление Д. Трампа хотя и не сняло большую часть вопросов по фискальной реформе и инфраструктурным проектам, однако смогло убедить рынки в том, что ФРС вряд ли будет медлить. Краткосрочные ориентиры прежние - $55-57/Brent.