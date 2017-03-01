Продажа нефти по-прежнему сохраняет актуальность - AMarkets

"Нефть марки Brent продолжает топтаться рядом с поддержкой $56,50, испытывая давление со стороны усиления рыночного скепсиса относительно эффективности сделки ОПЕК и прочих нефтепроизводителей, не входящих в ближневосточный картель, по ограничению производства углеводородов на 1,8М баррелей в день, - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - Напомню, данное соглашение вступило в силу с 1 января и на текущий момент обязательства по снижению добычи выполнены на 90%. Соблюдение ОПЕК соглашения о сокращении добычи стало рекордно высоким в феврале, и, как ожидают многие, в следующие месяцы у нефтекартеля есть все шансы улучшить этот показатель, учитывая, что Ирак и ОАЭ пообещали ускорить снижение производства. Тем не менее, рост котировок нефти сдерживается увеличением добычи нефти в США. По мнению аналитиков норвежской консалтинговой компании, Rystad Energy средняя цена нефти около $35 за баррель является безубыточной для добытчиков сланцев в штатах. Судя по динамике последних недель, уже к концу первого полугодия число сланцевых терминалов в США рискует перевалить за 650 штук, разогнав уровень добычи до 9,2-9,3М баррелей в день. Другими словами, добыча нефти в США вносит свой вклад в глобальное перенасыщение рынка, и, более того, этот вклад становится очевидным для все большего количества трейдеров. Учитывая сказанное, продажа нефти по-прежнему сохраняет актуальность".