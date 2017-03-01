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01 марта 2017 года 12:00
Продажа нефти по-прежнему сохраняет актуальность - AMarkets
"Нефть марки Brent продолжает топтаться рядом с поддержкой $56,50, испытывая давление со стороны усиления рыночного скепсиса относительно эффективности сделки ОПЕК и прочих нефтепроизводителей, не входящих в ближневосточный картель, по ограничению производства углеводородов на 1,8М баррелей в день, - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - Напомню, данное соглашение вступило в силу с 1 января и на текущий момент обязательства по снижению добычи выполнены на 90%. Соблюдение ОПЕК соглашения о сокращении добычи стало рекордно высоким в феврале, и, как ожидают многие, в следующие месяцы у нефтекартеля есть все шансы улучшить этот показатель, учитывая, что Ирак и ОАЭ пообещали ускорить снижение производства. Тем не менее, рост котировок нефти сдерживается увеличением добычи нефти в США. По мнению аналитиков норвежской консалтинговой компании, Rystad Energy средняя цена нефти около $35 за баррель является безубыточной для добытчиков сланцев в штатах. Судя по динамике последних недель, уже к концу первого полугодия число сланцевых терминалов в США рискует перевалить за 650 штук, разогнав уровень добычи до 9,2-9,3М баррелей в день. Другими словами, добыча нефти в США вносит свой вклад в глобальное перенасыщение рынка, и, более того, этот вклад становится очевидным для все большего количества трейдеров. Учитывая сказанное, продажа нефти по-прежнему сохраняет актуальность".
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01 марта 2017 года 12:32
Нефть торгуется без существенных изменений, констатирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. Уровень в $57 для Brent вновь оказался "не по зубам". Накануне определенную поддержку котировкам оказали данные от API, которые отразили чуть меньший прирост запасов, чем это ожидает рыночные аналитики.... читать дальше
.01 марта 2017 года 10:53
"После экспирации апрельского контракта нефть торгуется на уровне $56,5/баррель. Мы по-прежнему не рассчитываем на выход нефти из диапазона $55–57/баррель без сильных драйверов: фактор сокращения добычи странами ОПЕК+ считаем уже отыгранным. Выступление Д. Трампа перед Конгрессом не принесло... читать дальше
.01 марта 2017 года 10:30
Доллар заметно укрепился по отношению к основным конкурентам, и тенденция к росту сохраняется - GLOBAL FX
Несмотря на позитивную макроэкономическую статистику вчерашнего дня, индексы США показали снижение: Dow Jones потерял 0.12% (20812.24), S&P 500 просел на 0.26% (2363.64), Nasdaq упал на 0.62% (5825.44), констатирует главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. Трейдеры закрывали часть позиций... читать дальше
.01 марта 2017 года 09:23
Американский рынок акций завершил торги во вторник в "минусе". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду. Цены на нефть слабо поднимаются в среду. читать дальше
.01 марта 2017 года 09:06
"Быкам" по нефти потребуется серьезный повод, чтобы отправить котировки за пределы уровня 57 - eToro
В сырьевом сегменте продолжается консолидация без четко заданного вектора движения, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Отметка 57 котировкам Brent по-прежнему не под силу, а в роли прочной поддержки выступает уровень 55. Накануне актив уходил к 11-дневным... читать дальше
.28 февраля 2017 года 18:37
Сохранение теплой зимней погоды в США продолжает оказывать давление на отопительный спрос на природный газ, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Число отопительных градусо-суток находится на значениях, которые значительно ниже средних, поскольку зима 2016-2017 годов... читать дальше
.28 февраля 2017 года 16:10
По мнению аналитиков "Открытие Брокер", наиболее вероятным сценарием является рост цен на золото до $1350 за унцию на конец текущего года. Сдержанному росту стоимости драгметалла будут способствовать сохранение политической напряжённости в мире, недостаточные темпы роста мировой и американской... читать дальше
.28 февраля 2017 года 14:10
Заявление Трампа о том, что сокращение ставок налогообложения не планируется, огорчило рынки - Банк "Глобэкс"
"Важным событием, которое может повлиять на доходность гособлигаций США в течение следующих двух недель, остается заседание FOMC по уровню процентной ставки ФРС США, - полагает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. - Так, в понедельник доходность 10-летних гособлигаций США подскочила на... читать дальше
.28 февраля 2017 года 12:27
"Цена на нефть Brent на утро - $56.13. Как видно, значительных изменений в длящемся уже несколько недель боковом ценовом тренде на рынке нефти не происходит. На лицо противостояние между новостным фоном из США об уровне запасов и производственной активности, и реализации договоренностей ОПЕК+.... читать дальше
.28 февраля 2017 года 11:10
"Рынок нефти продолжает дисконтировать в стоимость актива рост числа активных буровых платформ в США, специализирующихся на сланцевом бурении, а также данные об увеличении уровня добычи, являющееся следствием первого фактора. На прошлой неделе количество нефтяных платформ в США выросло на пять... читать дальше
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