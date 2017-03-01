На горизонте пары недель видим риски движения пары доллар/рубль в район 59-60 - Промсвязьбанк

"На горизонте марта мы видим риски локального ослабления российской валюты. Отдельным фактором риска для рубля может стать некоторое ухудшение ситуации с валютной ликвидностью. На март для российских компаний приходится локальный пик выплат по внешнему долгу (совокупный объем составляет около 15,9 млрд долл., объем чистых выплат по 30 крупнейшим компаниям, по оценке ЦБ, составляет 7,25 млрд долл.). Однако значительного ухудшения состояния валютной ликвидности мы не ожидаем. Возможность ЦБ РФ при необходимости увеличить лимиты на аукционах валютного РЕПО (свободный лимит сейчас составляет около 44,4 млрд долл.) будет удерживать ситуацию с валютной ликвидностью в приемлемых рамках. Кроме того, имеет место приток в страну валюты от удачных размещений российскими компаниями евробондов (Русал, Полюс, Северсталь, РЖД). Наш базовый сценарий на ближайший день предполагает консолидацию курса в зоне 58-58,50 руб./долл. При этом на горизонте пары недель видим риски локального ухудшения "аппетита к риску" на глобальных рынках и движения пары доллар/рубль в район 59-60 руб./доллар", - указывает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.