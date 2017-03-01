Российские суверенные евробонды могут немного скорректироваться вниз - Промсвязьбанк

Российские суверенные евробонды могут немного скорректироваться вниз в цене, отыграв рост доходности treasuries, но в рамках восстановления кредитных премий, отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов. Некоторую поддержку российскому сегменту может оказывать нефть Brent, которая после перехода на майский контракт сегодня торгуется на уровне 56,5-56,6 долл. за баррель. Внимание игроков также будет приковано к публикации важной статистики в США – выходят личные доходы/расходы и индекс PCE за январь (16:30 мск).