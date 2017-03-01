Рубль дешевеет вслед за нефтью, без внутренней поддержки - Банк "Зенит"

"Вторник на внутреннем валютном рынке оказал давление на рубль, - комментируют эксперты банка "Зенит". - Цены на нефть снижались на признаках повышения объемов добычи внутри ОПЕК, а также опасаясь публикации сегодня данных о росте запасов в США до рекордных значений. Курс доллара составил на закрытие 58.29 руб. (+24 коп.), курс евро – 61.77 руб. (+31 коп.) На международном валютном рынке доллар был волатилен, но

завершил день небольшим укреплением, после того как инвесторы поверили, что повышение базовой ставки ФРС в марте вполне возможно. По итогам дня основная валютная пара снизилась на 20 бп до отметки $1.0570. Налоговый период в РФ завершен, а это значит, что у рубля всё меньше поводов для укрепления. Цены на нефть волатильны, но держатся на относительно высоком уровне, что позволяет рублю выглядеть неплохо. Спекуляции на валютном рынке постепенно утихают: carry trade сейчас не столь активен, что заметно по продолжающемуся росту доходностей на локальном долговом рынке. Нерыночные рычаги поддержки (действия экспортеров в рамках M&A; желание ВЭБа конвертировать валютный депозит Минфина) сейчас имеют также второстепенное влияние. Таким образом, рубль лишен драйверов для динамики за исключением нефтяных котировок, поэтому сохранение диапазоне 57-59 руб. по курсу доллара в ближайшие дни более вероятно".