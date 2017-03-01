Не рассчитываем на выход нефти из диапазона $55–57/баррель - Промсвязьбанк

"После экспирации апрельского контракта нефть торгуется на уровне $56,5/баррель. Мы по-прежнему не рассчитываем на выход нефти из диапазона $55–57/баррель без сильных драйверов: фактор сокращения добычи странами ОПЕК+ считаем уже отыгранным. Выступление Д. Трампа перед Конгрессом не принесло конкретики в отношении энергетической программы; статистика от API показала рост запасов сырой нефти на 2,5 млн барр., чуть слабее ожиданий. Запасы бензина выросли на 1,8 млн барр., дистиллятов сократились на 3,7 млн барр. Сегодня в фокусе будут данные от Минэнерго США", – отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.