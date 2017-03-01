"ВТБ Капитал" поднял оценку ADS Vimpelcom на 13%, подтвердил рейтинг "покупать" после переоценки

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) Vimpelcom с $4,50 до $5,10, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация для этих бумаг от аналитиков "ВТБ Капитала" дается "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS Vimpelcom, основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $5,12 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $4,13 за штуку.