Рубль до конца недели может обновить отметку в 59.0 - Росбанк

"Коррекция сырьевых рынков и локальных активов в ходе вчерашней сессии предопределили повышение давления на рубль и возврат пары USD/RUB за пределы отметки 58.40 (58.43, -0.7%) к моменту закрытия европейских торгов. В то время как долгожданное выступление Д.Трампа не улучшило настроя перед сегодняшней сессией, придав нейтральный оттенок валютному рынку, динамику валют развивающихся стран может изменить более жесткая риторика представителей ФРС. В условиях вероятного снижения предложения валюты от экспортеров на рубеже календарных месяцев, рубль до конца недели может обновить отметку в 59.0, после чего будет определять курс в зависимости от сигналов руководства монетарного регулятора США", - прогнозируют эксперты Росбанка.