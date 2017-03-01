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01 марта 2017 года 10:30
Доллар заметно укрепился по отношению к основным конкурентам, и тенденция к росту сохраняется - GLOBAL FX
Несмотря на позитивную макроэкономическую статистику вчерашнего дня, индексы США показали снижение: Dow Jones потерял 0.12% (20812.24), S&P 500 просел на 0.26% (2363.64), Nasdaq упал на 0.62% (5825.44), констатирует главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. Трейдеры закрывали часть позиций перед самым ожидаемым событием - выступлением президента США Д. Трампа перед Конгрессом. Оно состоялось после закрытия основных торговых сессий. Но, к сожалению, президент не оправдал надежды инвесторов, отказавшись оглашать детали новых действий администрации. Основным посылом Трампа был лозунг о необходимости перезапуска американской экономики, а также заявления о том, что его команда сейчас прорабатывает исторические изменения в налоге на прибыль, который даст возможность дальнейшего роста для американских компаний. На взгляд эксперта, было сказано мало нового, того чтобы можно заложить в основу анализа и построения прогнозов. "В противовес медленной раскачке администрации Белого дома, представители ФРС выступили с комментариями о намерениях повышения ключевой ставки в ближайшее время, - отмечает С. Мельников. - Джон Уильямс, президент ФРС Сан-Франциско, заявил, что в условиях почти полной занятости и риска роста инфляции на фоне ожидания снижения налогов нет смысла затягивать с повышением ставки рефинансирования. Также президент ФРС Нью-Йорк Уильям Дадли высказался за ужесточение монетарной политики уже в этом месяце. В результате фьючерсы Чикагской биржи на увеличение ставки после заседания 14-15 марта подскочили с 31% до 57%. На это также последовала реакция и американской валюты. Доллар заметно укрепился по отношению к основным конкурентам, и тенденция к росту сохраняется. "Выступление Дональда Трампа также оказало влияние и на нефтяной рынок. Президент практически ничего не сказал о планах страны по развитию добычи своей нефти и инвестициям в эту отрасль. Поэтому, несмотря на укрепление доллара и рост запасов в США по данным API, черное золото вернулось к полуторагодовому максимуму, где торгуется уже больше недели в ожидании новостей, которые дадут импульс для дальнейшего роста", - заключает эксперт компании.
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01 марта 2017 года 12:32
Нефть торгуется без существенных изменений, констатирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. Уровень в $57 для Brent вновь оказался "не по зубам". Накануне определенную поддержку котировкам оказали данные от API, которые отразили чуть меньший прирост запасов, чем это ожидает рыночные аналитики.... читать дальше
.01 марта 2017 года 12:00
"Нефть марки Brent продолжает топтаться рядом с поддержкой $56,50, испытывая давление со стороны усиления рыночного скепсиса относительно эффективности сделки ОПЕК и прочих нефтепроизводителей, не входящих в ближневосточный картель, по ограничению производства углеводородов на 1,8М баррелей в... читать дальше
.01 марта 2017 года 10:53
"После экспирации апрельского контракта нефть торгуется на уровне $56,5/баррель. Мы по-прежнему не рассчитываем на выход нефти из диапазона $55–57/баррель без сильных драйверов: фактор сокращения добычи странами ОПЕК+ считаем уже отыгранным. Выступление Д. Трампа перед Конгрессом не принесло... читать дальше
.01 марта 2017 года 09:23
Американский рынок акций завершил торги во вторник в "минусе". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду. Цены на нефть слабо поднимаются в среду. читать дальше
.01 марта 2017 года 09:06
"Быкам" по нефти потребуется серьезный повод, чтобы отправить котировки за пределы уровня 57 - eToro
В сырьевом сегменте продолжается консолидация без четко заданного вектора движения, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Отметка 57 котировкам Brent по-прежнему не под силу, а в роли прочной поддержки выступает уровень 55. Накануне актив уходил к 11-дневным... читать дальше
.28 февраля 2017 года 18:37
Сохранение теплой зимней погоды в США продолжает оказывать давление на отопительный спрос на природный газ, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Число отопительных градусо-суток находится на значениях, которые значительно ниже средних, поскольку зима 2016-2017 годов... читать дальше
.28 февраля 2017 года 16:10
По мнению аналитиков "Открытие Брокер", наиболее вероятным сценарием является рост цен на золото до $1350 за унцию на конец текущего года. Сдержанному росту стоимости драгметалла будут способствовать сохранение политической напряжённости в мире, недостаточные темпы роста мировой и американской... читать дальше
.28 февраля 2017 года 14:10
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.28 февраля 2017 года 12:27
"Цена на нефть Brent на утро - $56.13. Как видно, значительных изменений в длящемся уже несколько недель боковом ценовом тренде на рынке нефти не происходит. На лицо противостояние между новостным фоном из США об уровне запасов и производственной активности, и реализации договоренностей ОПЕК+.... читать дальше
.28 февраля 2017 года 11:10
"Рынок нефти продолжает дисконтировать в стоимость актива рост числа активных буровых платформ в США, специализирующихся на сланцевом бурении, а также данные об увеличении уровня добычи, являющееся следствием первого фактора. На прошлой неделе количество нефтяных платформ в США выросло на пять... читать дальше
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