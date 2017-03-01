Доллар заметно укрепился по отношению к основным конкурентам, и тенденция к росту сохраняется - GLOBAL FX

Несмотря на позитивную макроэкономическую статистику вчерашнего дня, индексы США показали снижение: Dow Jones потерял 0.12% (20812.24), S&P 500 просел на 0.26% (2363.64), Nasdaq упал на 0.62% (5825.44), констатирует главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. Трейдеры закрывали часть позиций перед самым ожидаемым событием - выступлением президента США Д. Трампа перед Конгрессом. Оно состоялось после закрытия основных торговых сессий. Но, к сожалению, президент не оправдал надежды инвесторов, отказавшись оглашать детали новых действий администрации. Основным посылом Трампа был лозунг о необходимости перезапуска американской экономики, а также заявления о том, что его команда сейчас прорабатывает исторические изменения в налоге на прибыль, который даст возможность дальнейшего роста для американских компаний. На взгляд эксперта, было сказано мало нового, того чтобы можно заложить в основу анализа и построения прогнозов.

"В противовес медленной раскачке администрации Белого дома, представители ФРС выступили с комментариями о намерениях повышения ключевой ставки в ближайшее время, - отмечает С. Мельников. - Джон Уильямс, президент ФРС Сан-Франциско, заявил, что в условиях почти полной занятости и риска роста инфляции на фоне ожидания снижения налогов нет смысла затягивать с повышением ставки рефинансирования. Также президент ФРС Нью-Йорк Уильям Дадли высказался за ужесточение монетарной политики уже в этом месяце. В результате фьючерсы Чикагской биржи на увеличение ставки после заседания 14-15 марта подскочили с 31% до 57%. На это также последовала реакция и американской валюты. Доллар заметно укрепился по отношению к основным конкурентам, и тенденция к росту сохраняется.

"Выступление Дональда Трампа также оказало влияние и на нефтяной рынок. Президент практически ничего не сказал о планах страны по развитию добычи своей нефти и инвестициям в эту отрасль. Поэтому, несмотря на укрепление доллара и рост запасов в США по данным API, черное золото вернулось к полуторагодовому максимуму, где торгуется уже больше недели в ожидании новостей, которые дадут импульс для дальнейшего роста", - заключает эксперт компании.