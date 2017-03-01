Распродажи акций продолжатся - Алор Брокер

"На внешних рынках позитив, американские индексы стабильны, нефть Brent дорожает на 0,1%, индекс доллара США поднялся на 0,21% после выступления президента Трампа в Конгрессе. Вместе с тем отечественная экономика чувствует себя не очень хорошо, появились данные о том, что деловая активность в производственном секторе России в феврале существенно упала. Сегодня российский фондовый рынок будет под давлением, распродажи акций продолжатся, индекс РТС упадет на 0,5-1%. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Интер РАО", которые начали восстанавливаться после обвала накануне. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по акциям "Северстали", ММК, "Сбербанка" и "Татнефти", которые снижаются в цене наиболее активно", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.