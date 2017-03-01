В марте индекс ММВБ продемонстрирует консолидацию - Банк "Глобэкс"

Главный аналитик банка «ГЛОБЭКС» Виктор Веселов отмечает, что в феврале индекс ММВБ продемонстрировал снижение на 8,5% до 2035 пунктов. Эксперт связывает это со снижением позитивных ожиданий инвесторов, касающихся снятия санкций с России в обозримом будущем. По крайней мере, новостной фон не способствует этому. Аналитик рассчитывает, что в марте индекс ММВБ продемонстрирует консолидацию. Сегодня В. Веселов ждет, что рынок откроется ростом по индексу ММВБ благодаря позитивному внешнему фону. Азиатские фондовые индексы укрепляются на фоне хорошей макростатистики по индексу обрабатывающей промышленности Китая. Рост цены на нефть позволит рублю подорожать к доллару и евро. В течение дня цена нефти вряд ли скорректируется вниз, поскольку прогнозы по запасам сырой нефти небольшие (+2,5 млн барр.) по сравнению с прошлыми данными (10-14 млн барр.), при том, что операционная загрузка НПЗ увеличилась.