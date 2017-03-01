Рынок акций может попытаться отыграть часть потерь - "Открытие Брокер"

"Российский рынок акций может попытаться отыграть часть потерь. Как минимум, РФ не была названа в качестве главной угрозы США в речи Д. Трампа. Нефть вновь стабильно торгуется выше $56 за баррель. Индекс ММВБ также оказался технически перепроданным, что позволяет рассчитывать на небольшой отскок. С другой стороны, иллюзий относительно действий новой администрации США больше нет, и это позволяет говорить о полной ликвидации достижений рынка во время "ралли Трампа". Плюс к этому уже не остаётся каких-либо надежд на то, что госкомпании РФ будут выплачивать 50% прибыли в виде дивидендов", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков