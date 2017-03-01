.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в феврале упал до 52,5 пункта с 54,7 пункта в январе - IHS Markit
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
01 марта 2017 года 09:47
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в феврале упал до 52,5 пункта с 54,7 пункта в январе - IHS Markit
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в феврале 2017 года упал до 52,5 пункта с 54,7 пункта в январе, свидетельствует исследование IHS Markit. Как отмечается в обзоре, значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение. По данным февральского исследования, рост деловой активности в обрабатывающих отраслях замедлился на фоне снижения темпов увеличения объемов производства и новых заказов, которые все же остались устойчивыми. Темпы роста занятости также замедлились в феврале. Некоторые компании нанимали дополнительный персонал в целях увеличения производственных мощностей, а другие предпочитали оптимизировать деятельность за счет сокращения рабочих мест. Рост объемов незавершенных заказов за отчетный месяц был лишь незначительным. Закупочная активность в российских обрабатывающих отраслях также понизилась в феврале, однако темпы роста остались существенными и были выше средних долгосрочных показателей в этой серии. При этом произошло сокращение запасов как готовой продукции, так и сырья. Впервые за 19 месяцев компании промышленных секторов РФ в феврале снизили отпускные цены на фоне незначительной производственной инфляции. В некоторых случаях цены снижались для усиления спроса. Прогнозы относительно делового развития в ближайшем году были в феврале 2017 года самыми оптимистичными с мая 2015 года. Компании ожидают, что усиление спроса, новые долгосрочные контракты и возобновление экономического роста приведут к повышению объемов производства в ближайшие 12 месяцев. "В феврале продолжился подъем в российском производственном секторе, однако последние данные индекса PMI указали на замедление. Темпы роста объемов производства, новых заказов и занятости упали с январских максимумов. С ослаблением спроса со стороны клиентов компании понижали свои отпускные цены, которые сократились впервые за 19 месяцев на фоне более медленного роста затрат. Тем не менее, данные за февраль по-прежнему указывают на здоровое состояние сектора. Конъюнктура рынка улучшилась в контексте средних долгосрочных показателей. Наиболее обнадеживает то, что степень оптимизма была самой высокой с мая 2015 года", - отмечает старший экономист компании IHS Markit Пол Смит.
.
01 марта 2017 года 12:32
Нефть торгуется без существенных изменений, констатирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. Уровень в $57 для Brent вновь оказался "не по зубам". Накануне определенную поддержку котировкам оказали данные от API, которые отразили чуть меньший прирост запасов, чем это ожидает рыночные аналитики.... читать дальше
.01 марта 2017 года 12:00
"Нефть марки Brent продолжает топтаться рядом с поддержкой $56,50, испытывая давление со стороны усиления рыночного скепсиса относительно эффективности сделки ОПЕК и прочих нефтепроизводителей, не входящих в ближневосточный картель, по ограничению производства углеводородов на 1,8М баррелей в... читать дальше
.01 марта 2017 года 10:53
"После экспирации апрельского контракта нефть торгуется на уровне $56,5/баррель. Мы по-прежнему не рассчитываем на выход нефти из диапазона $55–57/баррель без сильных драйверов: фактор сокращения добычи странами ОПЕК+ считаем уже отыгранным. Выступление Д. Трампа перед Конгрессом не принесло... читать дальше
.01 марта 2017 года 10:30
Доллар заметно укрепился по отношению к основным конкурентам, и тенденция к росту сохраняется - GLOBAL FX
Несмотря на позитивную макроэкономическую статистику вчерашнего дня, индексы США показали снижение: Dow Jones потерял 0.12% (20812.24), S&P 500 просел на 0.26% (2363.64), Nasdaq упал на 0.62% (5825.44), констатирует главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. Трейдеры закрывали часть позиций... читать дальше
.01 марта 2017 года 09:23
Американский рынок акций завершил торги во вторник в "минусе". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду. Цены на нефть слабо поднимаются в среду. читать дальше
.01 марта 2017 года 09:06
"Быкам" по нефти потребуется серьезный повод, чтобы отправить котировки за пределы уровня 57 - eToro
В сырьевом сегменте продолжается консолидация без четко заданного вектора движения, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Отметка 57 котировкам Brent по-прежнему не под силу, а в роли прочной поддержки выступает уровень 55. Накануне актив уходил к 11-дневным... читать дальше
.28 февраля 2017 года 18:37
Сохранение теплой зимней погоды в США продолжает оказывать давление на отопительный спрос на природный газ, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Число отопительных градусо-суток находится на значениях, которые значительно ниже средних, поскольку зима 2016-2017 годов... читать дальше
.28 февраля 2017 года 16:10
По мнению аналитиков "Открытие Брокер", наиболее вероятным сценарием является рост цен на золото до $1350 за унцию на конец текущего года. Сдержанному росту стоимости драгметалла будут способствовать сохранение политической напряжённости в мире, недостаточные темпы роста мировой и американской... читать дальше
.28 февраля 2017 года 14:10
Заявление Трампа о том, что сокращение ставок налогообложения не планируется, огорчило рынки - Банк "Глобэкс"
"Важным событием, которое может повлиять на доходность гособлигаций США в течение следующих двух недель, остается заседание FOMC по уровню процентной ставки ФРС США, - полагает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. - Так, в понедельник доходность 10-летних гособлигаций США подскочила на... читать дальше
.28 февраля 2017 года 12:27
"Цена на нефть Brent на утро - $56.13. Как видно, значительных изменений в длящемся уже несколько недель боковом ценовом тренде на рынке нефти не происходит. На лицо противостояние между новостным фоном из США об уровне запасов и производственной активности, и реализации договоренностей ОПЕК+.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.