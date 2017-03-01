Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в феврале упал до 52,5 пункта с 54,7 пункта в январе - IHS Markit

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в феврале 2017 года упал до 52,5 пункта с 54,7 пункта в январе, свидетельствует исследование IHS Markit.

Как отмечается в обзоре, значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

По данным февральского исследования, рост деловой активности в обрабатывающих отраслях замедлился на фоне снижения темпов увеличения объемов производства и новых заказов, которые все же остались устойчивыми.

Темпы роста занятости также замедлились в феврале. Некоторые компании нанимали дополнительный персонал в целях увеличения производственных мощностей, а другие предпочитали оптимизировать деятельность за счет сокращения рабочих мест. Рост объемов незавершенных заказов за отчетный месяц был лишь незначительным.

Закупочная активность в российских обрабатывающих отраслях также понизилась в феврале, однако темпы роста остались существенными и были выше средних долгосрочных показателей в этой серии. При этом произошло сокращение запасов как готовой продукции, так и сырья.

Впервые за 19 месяцев компании промышленных секторов РФ в феврале снизили отпускные цены на фоне незначительной производственной инфляции. В некоторых случаях цены снижались для усиления спроса.

Прогнозы относительно делового развития в ближайшем году были в феврале 2017 года самыми оптимистичными с мая 2015 года. Компании ожидают, что усиление спроса, новые долгосрочные контракты и возобновление экономического роста приведут к повышению объемов производства в ближайшие 12 месяцев.

"В феврале продолжился подъем в российском производственном секторе, однако последние данные индекса PMI указали на замедление. Темпы роста объемов производства, новых заказов и занятости упали с январских максимумов. С ослаблением спроса со стороны клиентов компании понижали свои отпускные цены, которые сократились впервые за 19 месяцев на фоне более медленного роста затрат. Тем не менее, данные за февраль по-прежнему указывают на здоровое состояние сектора. Конъюнктура рынка улучшилась в контексте средних долгосрочных показателей. Наиболее обнадеживает то, что степень оптимизма была самой высокой с мая 2015 года", - отмечает старший экономист компании IHS Markit Пол Смит.