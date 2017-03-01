В целом нельзя исключать продолжения коррекции рубля в район 59 за доллар - TeleTrade

"Рубль на открытии будет поддерживать нефть, которая после данных API (запасы выросли меньше прогноза) снова вернулась выше 56 долларов за баррель, и неплохие китайские данные по промышленности, там PMI вырос. В целом нельзя исключать продолжения коррекции рубля в район 59 за доллар", - полагает главный аналитик TeleTrade Олег Богданов.