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Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс ММВБ в любой момент может развернуться вверх - ИК "ФИНАМ"
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01 марта 2017 года 09:33
Индекс ММВБ в любой момент может развернуться вверх - ИК "ФИНАМ"
"Учитывая сформировавшийся положительный внешний фон и общую перепроданность, индекс ММВБ в любой момент может развернуться вверх. Впрочем, вряд ли это произойдет сегодня утром. Вчера в рамках вечерней сессии фьючерс на ММВБ потерял более 0,2%, и пока можно рассчитывать разве что на "боковое" движение. Среди корпоративных событий стоит отметить запланированные на сегодня публикации годовых отчетностей по МСФО за четвертый квартал "Интер РАО", Evraz и "Черкизово". Также результаты по РСБУ представит ТГК-1. На валютном рынке ожидается умеренное ослабление рубля к доллару США в пределах 0,5% на фоне недавно пройденного пика выплат в рамках очередного налогового периода и предстоящих в марте значительных платежей по внешнему долгу", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.
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01 марта 2017 года 12:32
Нефть торгуется без существенных изменений, констатирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. Уровень в $57 для Brent вновь оказался "не по зубам". Накануне определенную поддержку котировкам оказали данные от API, которые отразили чуть меньший прирост запасов, чем это ожидает рыночные аналитики.... читать дальше
.01 марта 2017 года 12:00
"Нефть марки Brent продолжает топтаться рядом с поддержкой $56,50, испытывая давление со стороны усиления рыночного скепсиса относительно эффективности сделки ОПЕК и прочих нефтепроизводителей, не входящих в ближневосточный картель, по ограничению производства углеводородов на 1,8М баррелей в... читать дальше
.01 марта 2017 года 10:53
"После экспирации апрельского контракта нефть торгуется на уровне $56,5/баррель. Мы по-прежнему не рассчитываем на выход нефти из диапазона $55–57/баррель без сильных драйверов: фактор сокращения добычи странами ОПЕК+ считаем уже отыгранным. Выступление Д. Трампа перед Конгрессом не принесло... читать дальше
.01 марта 2017 года 10:30
Доллар заметно укрепился по отношению к основным конкурентам, и тенденция к росту сохраняется - GLOBAL FX
Несмотря на позитивную макроэкономическую статистику вчерашнего дня, индексы США показали снижение: Dow Jones потерял 0.12% (20812.24), S&P 500 просел на 0.26% (2363.64), Nasdaq упал на 0.62% (5825.44), констатирует главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. Трейдеры закрывали часть позиций... читать дальше
.01 марта 2017 года 09:23
Американский рынок акций завершил торги во вторник в "минусе". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду. Цены на нефть слабо поднимаются в среду. читать дальше
.01 марта 2017 года 09:06
"Быкам" по нефти потребуется серьезный повод, чтобы отправить котировки за пределы уровня 57 - eToro
В сырьевом сегменте продолжается консолидация без четко заданного вектора движения, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Отметка 57 котировкам Brent по-прежнему не под силу, а в роли прочной поддержки выступает уровень 55. Накануне актив уходил к 11-дневным... читать дальше
.28 февраля 2017 года 18:37
Сохранение теплой зимней погоды в США продолжает оказывать давление на отопительный спрос на природный газ, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Число отопительных градусо-суток находится на значениях, которые значительно ниже средних, поскольку зима 2016-2017 годов... читать дальше
.28 февраля 2017 года 16:10
По мнению аналитиков "Открытие Брокер", наиболее вероятным сценарием является рост цен на золото до $1350 за унцию на конец текущего года. Сдержанному росту стоимости драгметалла будут способствовать сохранение политической напряжённости в мире, недостаточные темпы роста мировой и американской... читать дальше
.28 февраля 2017 года 14:10
Заявление Трампа о том, что сокращение ставок налогообложения не планируется, огорчило рынки - Банк "Глобэкс"
"Важным событием, которое может повлиять на доходность гособлигаций США в течение следующих двух недель, остается заседание FOMC по уровню процентной ставки ФРС США, - полагает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. - Так, в понедельник доходность 10-летних гособлигаций США подскочила на... читать дальше
.28 февраля 2017 года 12:27
"Цена на нефть Brent на утро - $56.13. Как видно, значительных изменений в длящемся уже несколько недель боковом ценовом тренде на рынке нефти не происходит. На лицо противостояние между новостным фоном из США об уровне запасов и производственной активности, и реализации договоренностей ОПЕК+.... читать дальше
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