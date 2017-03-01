Индекс ММВБ в любой момент может развернуться вверх - ИК "ФИНАМ"

"Учитывая сформировавшийся положительный внешний фон и общую перепроданность, индекс ММВБ в любой момент может развернуться вверх. Впрочем, вряд ли это произойдет сегодня утром. Вчера в рамках вечерней сессии фьючерс на ММВБ потерял более 0,2%, и пока можно рассчитывать разве что на "боковое" движение. Среди корпоративных событий стоит отметить запланированные на сегодня публикации годовых отчетностей по МСФО за четвертый квартал "Интер РАО", Evraz и "Черкизово". Также результаты по РСБУ представит ТГК-1. На валютном рынке ожидается умеренное ослабление рубля к доллару США в пределах 0,5% на фоне недавно пройденного пика выплат в рамках очередного налогового периода и предстоящих в марте значительных платежей по внешнему долгу", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.