День начнется, вероятно, незначительным изменением индекса ММВБ - Инвестиционная палата

"День начнется, вероятно, вновь незначительным изменением индекса ММВБ. Мы сохраняем ожидания формирования локального "дна" в районе 2000-2050 пунктов по индексу ММВБ. В настоящий момент покупки оправданы скорее со спекулятивной точки зрения в расчете на отскок к 2100-2150 пунктам. В негативном варианте коррекция будет продолжена с ориентиром 1800-1900 пунктов", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.