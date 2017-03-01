Рынок акций начнет торги в районе 2035-2040 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent прибавили и колеблются в районе отметки в $56,6. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2035-2040 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор после снижения в течение 4-х торговых сессий подряд способен продемонстрировать отскок", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.