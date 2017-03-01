"Быкам" по нефти потребуется серьезный повод, чтобы отправить котировки за пределы уровня 57 - eToro

В сырьевом сегменте продолжается консолидация без четко заданного вектора движения, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Отметка 57 котировкам Brent по-прежнему не под силу, а в роли прочной поддержки выступает уровень 55. Накануне актив уходил к 11-дневным минимумам в районе 55,60, но к закрытию вернулся на исходные позиции в результате восстановления на 100 пунктов.

На рынке не происходит значимых событий, что обусловило стабильность цен. Brent упорно продолжает игнорировать данные из США. По данным Американского института нефти, на прошлой неделе запасы энергоносителей в Штатах увеличились на 2,5 млн барр. против прогноза роста в районе 3 млн барр. Выросли и запасы в Кушинге, на 544 тыс. барр. На этом фоне есть вероятность укрепления актива, если сегодняшние официальные цифры окажутся лучше показателей API. Впрочем, это локальный фактор, который на данный момент не имеет большого значения для рынка "черного золота".

"Выхода цен из диапазона в среднесрочной перспективе не предвидится, если ОПЕК не придет на рынок с новой порцией вербальных интервенций, чтобы "расшевелить" нефть. На этом фоне Brent может уделить большее внимание динамике доллара, который на этой неделе имеет шансы на успех. "Быкам" по нефти потребуется серьезный повод, чтобы отправить котировки за пределы уровня 57. При этом, если USD действительно почувствует более "твердую почву под ногами", Brent может двинуться в направлении отметки 55, на подходе к которой цены дважды встречали покупателей в середине февраля", - указывает специалист eToro.