У пары доллар/рубль есть все шансы в скором времени вернуться к торговле в диапазоне от 58 до 60 - "Аналитика Онлайн"

"Мы по-прежнему считаем, что у пары доллар/рубль есть все шансы в скором времени вернуться к торговле в диапазоне от 58 до 60 рублей. По крайней мере, без продолжения роста цен на нефть увидеть другую картину на российском валютном рынке, на наш взгляд, не представляется возможным", - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.